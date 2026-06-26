Ducati crea la moto de cross más bonita del mercado

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 23:27h.

La Desmo 250 MX continúa siendo un acierto totalmente garantizado

La nueva maxitrail de Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

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Ducati ha conquistado todos y ha puesto la guinda al pastel creando la moto de cross que mucha gente considera la más bonita del mercado. Además, tiene la curiosidad de que es la más pequeña de todo el catálogo, aunque esto no implica que haya renunciado a una estética preciosa, con un nivel de equipamiento y de prestaciones sensacional, digno de las más grandes. Por lo tanto, la Desmo 250 MX continúa siendo un acierto totalmente garantizado.

Es una moto pensada para el off-road, no hace falta decirlo, enfocada a la competición, y que cuenta con un motor mono cilíndrico de cuatro tiempos en su interior, con un chasis de aluminio de doble viga. Y la moto es sorprendentemente ligera, lo que hace que sea tan fácil y agradable de manejar, con un peso neto de poco más de 100 kilos, para que puedas conducirla durante largas sesiones sin acabar cansado. El propulsor es de cuatro válvulas, con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia máxima de 44,5 CV a 12.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 28,3 Nm a 8.800 rpm. Una cifra espectacular, tratándose de una moto pequeña.

La refrigeración del motor corre a cargo de unos radiadores que tienen forma romboidal, y en cuanto a la electrónica, dispone de dos modos de conducción, launch control, gestión del freno motor, control de tracción, freno motor en dos niveles y mucho más. Habrá que esperar muy poco para poder conseguir esta Ducati Desmo 250 MX, ya que saldrá a la venta a lo largo del mes de julio, es decir, que tan solo queda poco más de una semana para que sea una realidad.

No sabemos todavía el precio que tendrá la Ducati Desmo 250 MX

Sorprendentemente, y aunque falte tan poco tiempo para que salga a la venta la Ducati Desmo 250 MX, aún no sabemos el precio que tendrá. Así que habrá que seguir esperando.