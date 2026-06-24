¿Dacia Sandero o MG 3? Te cuento cuál de estos dos coches baratos es mejor comprar

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 07:22h.

La gran batalla entre dos de los low cost más vendidos en España

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Compartir







Comprar un coche nuevo por un precio razonable ya no es tan sencillo como hace unos años. La subida de costes en la industria y la incorporación masiva de tecnología han provocado que incluso los modelos más asequibles hayan aumentado notablemente sus tarifas. En este escenario, dos nombres destacan entre quienes buscan una alternativa económica sin renunciar a un equipamiento moderno: el Dacia Sandero y el MG3.

Ambos modelos compiten en una franja de precio muy atractiva, pero lo hacen desde planteamientos completamente distintos. El Sandero sigue fiel a la filosofía de Dacia basada en la practicidad y el coste contenido, mientras que el MG3 apuesta por ofrecer más tecnología, una imagen más moderna y una mecánica híbrida que lo sitúa entre las propuestas más avanzadas de su categoría.

PUEDE INTERESARTE El SUV número uno de Dacia está de estreno

La elección entre uno y otro depende en gran medida de las necesidades del conductor. Sin embargo, analizar sus puntos fuertes permite entender por qué se han convertido en dos de los vehículos más interesantes para quienes buscan maximizar cada euro invertido.

Dacia Sandero: espacio, sencillez y una fórmula que sigue funcionando

El Dacia Sandero se ha convertido en uno de los coches más vendidos de Europa gracias a una receta muy clara. La marca rumana ha conseguido ofrecer un vehículo amplio, práctico y fiable manteniendo unos precios especialmente competitivos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Dacia demuestra que Dacia puede crear coches con imagen premium a precio asequible

Uno de sus mayores argumentos es el espacio interior. A pesar de pertenecer al segmento de los utilitarios, ofrece una habitabilidad que sorprende tanto en las plazas delanteras como en las traseras. El maletero también destaca frente a numerosos rivales, convirtiéndolo en una opción especialmente interesante para familias o conductores que buscan versatilidad.

El diseño ha evolucionado notablemente durante los últimos años. Aunque sigue apostando por la funcionalidad, el actual Sandero presenta una imagen mucho más moderna y atractiva que la de generaciones anteriores. Las nuevas líneas de diseño permiten que proyecte una apariencia más sólida y actual.

PUEDE INTERESARTE Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Otro aspecto especialmente valorado es la sencillez de su planteamiento mecánico. Las versiones de gasolina y GLP destacan por unos costes de mantenimiento reducidos y una utilización muy sencilla. Precisamente las variantes adaptadas a GLP se han convertido en una de las opciones más demandadas gracias a la etiqueta ECO y al ahorro que permiten obtener en el uso diario.

La filosofía del Sandero sigue siendo la misma que le ha permitido triunfar durante años: ofrecer mucho espacio y funcionalidad por un precio difícil de igualar.

MG3: más tecnología y una propuesta claramente más moderna

El nuevo MG3 representa una visión diferente del coche asequible. La marca ha apostado por ofrecer un producto más avanzado desde el punto de vista tecnológico, manteniendo una política de precios especialmente agresiva.

El diseño exterior transmite una sensación mucho más dinámica y juvenil. Las líneas de la carrocería, el frontal de aspecto deportivo y los detalles de estilo permiten que destaque frente a muchos de sus competidores directos. La imagen general resulta más moderna y sofisticada que la de numerosos modelos de precio similar.

En el interior también se aprecia un planteamiento más ambicioso. La presencia de pantallas digitales, sistemas multimedia avanzados y una presentación más tecnológica generan una sensación de modernidad poco habitual en este rango de precios.

Cabe destacar que el gran argumento del MG3 se encuentra bajo el capó. Su sistema híbrido permite obtener consumos especialmente bajos sin necesidad de enchufes ni cambios en los hábitos de conducción. Esta tecnología mejora la eficiencia y proporciona una respuesta muy agradable durante los desplazamientos urbanos.

El equipamiento es otro de los apartados donde consigue marcar diferencias. Desde versiones básicas incorpora numerosos elementos tecnológicos y asistentes de conducción que en muchos rivales exigen acabados superiores o equipamientos opcionales.

Si la prioridad absoluta es conseguir el coche más económico posible, espacioso y práctico, el Dacia Sandero continúa siendo una de las compras más inteligentes del mercado. Sin embargo, para quienes buscan una propuesta más moderna, mejor equipada y con una mecánica híbrida eficiente, el MG3 ofrece un producto claramente más avanzado.

Por otro lado, el equilibrio general del modelo chino resulta especialmente llamativo. Combina tecnología, eficiencia y equipamiento en una fórmula difícil de encontrar por su precio. El Sandero sigue siendo el rey de la racionalidad, pero el MG3 se posiciona como una alternativa más completa para quienes buscan un coche económico adaptado a las exigencias actuales.