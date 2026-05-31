Coches y Motos 31 MAY 2026 - 09:33h.

El MG3 sigue creciendo en ventas en España

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El Dacia Sandero lleva años ocupando una posición privilegiada entre los coches más vendidos gracias a una propuesta basada en la sencillez, la funcionalidad y un precio especialmente competitivo. Su éxito ha convertido al modelo rumano en una referencia para quienes buscan un vehículo práctico sin realizar un gran desembolso. Sin embargo, la evolución del mercado está provocando la aparición de alternativas que, por una diferencia económica relativamente pequeña, ofrecen un nivel superior de tecnología, eficiencia y equipamiento.

Uno de los ejemplos más llamativos es el MG3 Hybrid+, un utilitario que ha irrumpido con fuerza en el segmento apostando por una combinación poco habitual en esta categoría. Frente a la fórmula tradicional de muchos modelos de acceso, el fabricante ha decidido incorporar una mecánica híbrida avanzada, una presentación interior moderna y una dotación tecnológica que supera claramente la media de su segmento.

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La llegada de este modelo refleja el cambio que está experimentando el mercado europeo. Los compradores ya no solo valoran el precio de adquisición, sino también aspectos como el consumo, la conectividad, las ayudas a la conducción y las ventajas asociadas a las tecnologías electrificadas.

Una mecánica híbrida que aporta ventajas reales

La principal diferencia entre el MG3 Hybrid+ y muchos de sus competidores se encuentra en su sistema de propulsión. El modelo incorpora una tecnología híbrida que combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico diseñado para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible.

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Gracias a esta configuración, el vehículo puede circular durante determinadas fases utilizando energía eléctrica, especialmente en entornos urbanos donde las frenadas y aceleraciones constantes favorecen el funcionamiento del sistema híbrido. Esta capacidad permite reducir significativamente el gasto de combustible respecto a numerosos modelos equipados únicamente con motores térmicos convencionales.

La presencia de esta tecnología también permite obtener la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más relevante debido a las restricciones de circulación existentes en muchas ciudades. Además de facilitar el acceso a determinadas zonas urbanas, esta clasificación mejora el atractivo del vehículo para quienes buscan una solución adaptada a las nuevas exigencias de movilidad.

No es ningún secreto que la electrificación se está extendiendo rápidamente a todos los segmentos del mercado. Lo llamativo en este caso es que MG ha conseguido integrar esta tecnología en un vehículo de precio contenido, acercando las ventajas de los sistemas híbridos a un público mucho más amplio.

Otro aspecto destacado es la potencia disponible. El conjunto híbrido ofrece unas prestaciones superiores a las habituales entre los utilitarios de acceso, proporcionando una respuesta más enérgica tanto en ciudad como en carretera. Esta característica mejora la experiencia de conducción y aporta una mayor sensación de seguridad en maniobras como adelantamientos o incorporaciones.

Tecnología e interior con aspiraciones superiores

Más allá de la mecánica, el MG3 Hybrid+ sobresale por una presentación interior claramente moderna. El habitáculo apuesta por un diseño actual en el que las pantallas digitales tienen un papel protagonista, transmitiendo una sensación tecnológica poco frecuente en vehículos de su categoría.

La calidad percibida también supone un avance importante. Aunque sigue siendo un automóvil orientado a ofrecer una buena relación entre precio y equipamiento, los materiales y acabados muestran una evolución evidente respecto a muchos de los modelos más económicos del mercado.

Por otro lado, el equipamiento disponible incluye elementos que hace pocos años eran habituales únicamente en segmentos superiores. Sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad para dispositivos móviles, cámaras de ayuda al aparcamiento y diferentes funciones de confort forman parte de una dotación especialmente completa.

El espacio interior resulta adecuado para el uso familiar y urbano, mientras que la distribución del habitáculo permite aprovechar correctamente las dimensiones exteriores del vehículo. Esta combinación de practicidad y tecnología refuerza su atractivo frente a propuestas más tradicionales.

Con una diferencia de precio relativamente reducida respecto a algunos de los modelos más populares del segmento, el MG3 Hybrid+ se presenta como una alternativa capaz de ofrecer más tecnología, mayor eficiencia y una experiencia de uso más moderna. Su combinación de etiqueta ECO, sistema híbrido y equipamiento avanzado lo convierte en uno de los utilitarios más interesantes para quienes buscan maximizar el valor de su inversión sin abandonar el terreno de los vehículos asequibles.