Skoda tiene un coche ideal para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 15:09h.

Con casi cinco metros de largo, pocas berlinas ofrecen tanto a un precio tan contenido

Más barato que el Skoda Kamiq y, para muchos, mejor

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Con la llegada del verano, miles de familias empiezan a preparar escapadas, vacaciones y largos desplazamientos por carretera. En estos casos, hay una cualidad que se vuelve imprescindible: el confort. Poder recorrer cientos de kilómetros sin fatiga, disponer de espacio para pasajeros y equipaje y viajar con un buen nivel de equipamiento puede marcar la diferencia. Y pocos modelos encajan tan bien en esa filosofía como el Skoda Superb.

La gran berlina checa lleva años siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan mucho coche por su dinero. No presume de un logotipo premium. Tampoco lo necesita. Su receta combina amplitud, calidad, tecnología y una excelente relación entre precio y producto. Un enfoque que le ha permitido convertirse en una referencia dentro de su categoría.

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El coche ideal para viajes largos en familia

El Superb ofrece un habitáculo especialmente generoso para los ocupantes de las plazas traseras. Además, cuenta con un enorme maletero de 645 litros, una cifra que permite afrontar viajes familiares sin preocuparse por el equipaje. Maletas, carritos infantiles o bolsas de vacaciones encuentran aquí espacio de sobra.

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A ello se suma un equipamiento muy completo desde el acabado Selection. De serie incorpora llantas de 17 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, climatizador de tres zonas, control de crucero, arranque sin llave, asientos delanteros calefactados y una completa dotación tecnológica pensada para hacer más cómodos los viajes.

La conectividad tampoco se queda atrás. El conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, mientras que la pantalla central de 13 pulgadas permite acceder a navegación, información del vehículo y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Todo ello con un funcionamiento intuitivo y una presentación moderna.

Nada que envidiar de las berlinas premium

Bajo el capó encontramos una mecánica especialmente equilibrada. Desarrolla 150 CV y 250 Nm de par máximo, asociados a una transmisión automática DSG de siete velocidades. Gracias a esta combinación ofrece una conducción suave y relajada, ideal para recorrer largas distancias. Además, homologa un consumo medio de apenas 5,2 litros cada 100 kilómetros y cuenta con la apreciada etiqueta ECO.

Otro aspecto interesante es el precio. Actualmente el Skoda Superb está disponible desde 41.942 euros al contado o 40.188 euros financiado. También puede adquirirse mediante una fórmula de financiación con cuotas de 300 euros al mes, entrada de 12.144,85 euros y cuota final de 23.452,33 euros.