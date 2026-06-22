La trail japonesa que desafía a la Honda Africa Twin con una receta mucho más sencilla

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 05:01h.

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Sabemos que la Honda Africa Twin es una moto increíble, a la que cuesta encontrar defectos o taras. Pero hay otras alternativas en el mercado que se merecen también todos los elogios y reconocimientos del mundo, y en concreto, hay una que también llega desde el mercado nipón que opinamos que está claramente infravalorada, viendo todo lo que ofrece. Y es que, a pesar de ser más sencilla en muchos apartados, la Suzuki V-Strom 800 DE es otra obra de arte.

Estrenó en 2025 la homologación Euro 5+, por lo que ya no se le puede reprochar ningún punto débil, y está disponible en varios colores, que son el amarillo, el blanco y el negro. Este año no ha tenido ninguna mejora ni actualización remarcable, pero sí que se le ha aplicado un descuento importante en el precio, lo que provoca que sea todavía más accesible para todos los bolsillos. En cuanto a rendimiento, entrega una potencia suave y precisa, y es muy fácil de predecir en todo momento.

Gracias a la tecnología Suzuki Cross Balancer, se han eliminado las vibraciones que tenía previamente, mientras que el motor se mantiene en un bicilíndrico con doble árbol de levas, capaz de rendir a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm. El consumo declarado es de 4,4 litros por cada 100 kilómetros, y cuenta con control del acelerador ride by wire. Y no le faltan el control de tracción, varios modos de conducción, quickshifter bidireccional o ABS en dos niveles, así como una pantalla TFT de cinco pulgadas.

Aprovecha la oferta tan sensacional que tiene la Suzuki V-Strom 800 DE

Como hemos comentado al principio, la Suzuki V-Strom 800 DE ha sufrido una importante rebaja en su precio de venta, que no sabemos cuánto tiempo durará. Así que nuestra recomendación es que aproveches la oportunidad, y pagues los 8.599 euros que cuesta en estos momentos.