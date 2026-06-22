El Ford más bonito es, para la mayoría, el mejor para salir de la ciudad

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 03:21h.

Un icono entre los todoterreno a tener muy en cuenta

Ford, ahora, reconoce el error con el Focus

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No todos los SUV están pensados para moverse entre semáforos, centros comerciales y aparcamientos subterráneos. Algunos nacen para ir mucho más allá. Para recorrer pistas, atravesar caminos complicados y llegar donde otros ni siquiera se atreven a entrar. Ese es precisamente el papel del Ford Bronco, uno de los todoterrenos más llamativos y capaces que pueden comprarse actualmente en Europa.

Su diseño es una declaración de intenciones. Las formas cuadradas, los pasos de rueda marcados y los grandes neumáticos recuerdan a los todoterrenos clásicos de toda la vida. Sin embargo, Ford ha sabido combinar esa imagen robusta con detalles modernos y una presencia espectacular. El resultado es un vehículo que destaca allí donde aparece y que muchos consideran el modelo más atractivo de toda la gama Ford.

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Pero el Bronco no vive únicamente de su imagen. También ofrece unas capacidades fuera del asfalto que lo sitúan entre las referencias del segmento. Por eso suele compararse con auténticos iconos como el Toyota Land Cruiser, el Jeep Wrangler o incluso el exclusivo Mercedes Clase G. Rivales muy respetados frente a los que el modelo americano no tiene nada que envidiar.

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Buena parte de su carácter procede de su mecánica. Bajo el capó encontramos un motor 2.7 EcoBoost de gasolina que desarrolla 335 CV y nada menos que 563 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática y a un sofisticado sistema de tracción total que le permite desenvolverse con enorme facilidad en terrenos complicados.

Las prestaciones también sorprenden para un vehículo de este tamaño. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, una cifra impropia de muchos todoterrenos tradicionales. Su velocidad máxima alcanza los 161 km/h, mientras que el consumo homologado se sitúa en 13,7 litros cada 100 kilómetros, un dato lógico teniendo en cuenta su enfoque y potencia.

Dos versiones a elegir

El equipamiento de serie resulta igualmente muy completo. El acabado Outer Banks, que da acceso a la gama, incorpora llantas de 18 pulgadas en color negro brillante, asientos tapizados en cuero gris Dark Space, suspensión HOSS 1.0, sistema de tracción 4x4 con cambio eléctrico sobre la marcha, conectividad FordPass Connect y neumáticos All Terrain especialmente preparados para la conducción fuera del asfalto.

Todo ello está disponible desde 65.374 euros en la versión Outer Banks. Para quienes buscan todavía más capacidades off road existe el acabado Badlands, que arranca en 72.690 euros. Dos propuestas dirigidas a conductores que quieren algo más que un SUV convencional. Porque el Ford Bronco no está pensado para quedarse en la ciudad. Está pensado para escapar de ella.