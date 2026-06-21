Este SUV de Kia está haciendo que muchos conductores se olviden de las marcas de lujo

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 06:43h.

Nada que envidiar de BMW, Mercedes, Audi y compañía

Uno de los modelos más bonitos de Kia desaparece

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Durante mucho tiempo, quienes buscaban un SUV grande, tecnológico y con capacidad para toda la familia miraban directamente a marcas como Mercedes, Volvo o BMW. Sin embargo, eso está cambiando. El espectacular Kia EV9 ha llegado para demostrar que no hace falta pagar una fortuna para disfrutar de un vehículo con imagen premium, gran espacio interior y un nivel tecnológico sobresaliente.

El EV9 es actualmente el modelo más ambicioso de la firma coreana. También es uno de los coches eléctricos más llamativos del mercado. Su diseño rompe con todo lo conocido dentro de Kia. Las líneas rectas, la gran presencia visual y una imagen futurista hacen que destaque allí donde aparece. Muchos conductores consideran que su aspecto tiene poco que envidiar a modelos bastante más caros.

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El modelo más lujoso de Kia es el EV9

Además de su diseño, destaca por su enorme capacidad interior. Está disponible con configuraciones de seis o siete plazas, adaptándose a diferentes necesidades familiares. La variante de siete plazas tiene un precio de 60.920 euros, mientras que la de seis plazas arranca en 62.020 euros.

Ambas ofrecen un habitáculo muy espacioso y una gran versatilidad para viajes largos. Con más de cinco metros de longitud y una generosa distancia entre ejes, el espacio es una de sus grandes virtudes. El maletero alcanza hasta 828 litros con determinadas configuraciones de asientos y puede llegar a unos impresionantes 2.393 litros con las plazas traseras abatidas. Incluso dispone de un práctico maletero delantero adicional.

Ni la mecánica ni el equipamiento decepcionan

En el apartado mecánico tampoco decepciona. Utiliza un sistema formado por dos motores eléctricos que desarrollan una potencia conjunta de 384 CV y un par máximo de 600 Nm. Cuenta con tracción total, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Todo ello acompañado por una batería de 105 kWh que permite recorrer hasta 497 kilómetros según el ciclo WLTP.

Otro de sus puntos fuertes es la carga rápida. Gracias a su arquitectura avanzada admite potencias de hasta 240 kW. Esto permite recuperar energía suficiente para recorrer aproximadamente 219 kilómetros en solo 15 minutos, una cifra que facilita mucho los desplazamientos largos y reduce considerablemente los tiempos de espera durante los viajes.

El acabado GT Line eleva todavía más el nivel. Incluye llantas de 21 pulgadas, techo solar eléctrico, sistema multimedia con tres pantallas, cámara de visión 360 grados, detector de ángulo muerto, climatizador trizona, bomba de calor, asientos delanteros tipo relax y plazas delanteras y traseras calefactadas y ventiladas. También incorpora faros LED adaptativos y tecnologías como la llave digital o el reconocimiento por huella dactilar.