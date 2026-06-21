El scooter que pone en apuros a la Yamaha TMAX por equipamiento y precio

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 13:02h.

Esta disponible por un precio realmente accesible

Yamaha le pone airbag al scooter

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Sabemos que la Yamaha TMAX es una de las mejores motos que existen actualmente en el mercado, y es una referencia dentro del mundo de las scooter. Pero hay otras alternativas que son igual de interesantes, y que no se quedan atrás cuando hablamos de equipamiento y de precio. Es el caso de la Kymco AK 550 Premium, una maxi scooter maravillosa cargada de novedades, que en su última actualización sufrió un importante lavado de cara.

Y entre los apartados que se mejoraron, nos encontramos con la correa de transmisión, las pinzas de freno de anclaje radial, la instrumentación con conectividad, el antirrobo con geolocalización, la pantalla parabrisas con regulación electrónica o el sistema de llamada de emergencia. Y tampoco se queda atrás cuando hablamos de las ayudas a la conducción de las que dispone, como el control de velocidad de crucero, dos modos de conducción, ABS en curva y mucho más.

Pasando al interior, nos encontramos con un propulsor de 550 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 50 CV, llegando a alcanzar velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora, por lo que es una de las mejores maxi scooter que hay en el mercado. Si buscas una moto cómoda e ideal para usarla durante el día a día, o incluso para trayectos largos, no hay ninguna duda de que esta es una de las mejores inversiones que se pueden realizar.

El precio, otro punto fuerte para la Kymco AK 550 Premium

Otro aspecto que juega muy a favor de la adquisición de la Kymco AK 550 Premium es el hecho de que esté disponible por un precio realmente accesible. Es decir, que la puedes conseguir si pagas un total de 11.999 euros, lo que consideramos que es una auténtica ganga.