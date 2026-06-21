La última novedad de Cupra presume de un diseño espectacular y apunta directamente a las marcas premium

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 11:38h.

Además, dos de sus versiones híbridas están de oferta

El nuevo Cupra es, sin duda, el más bonito de la marca

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Hace apenas unos años, hablar de Cupra era hacerlo de una división deportiva dentro de Seat. Hoy la situación es muy diferente. La marca española se ha convertido en uno de los fabricantes con más personalidad del mercado europeo. Y uno de los modelos que mejor representa esa transformación tiene nombre y apellido: Cupra Terramar.

El nuevo SUV de la firma llega con la difícil misión de competir frente a modelos consolidados como el BMW X1, el Audi Q3 o el Mercedes GLA. Sin embargo, lo hace con argumentos muy sólidos. El primero es un diseño que combina deportividad, elegancia y una fuerte personalidad. Para muchos, es uno de los Cupra más atractivos fabricados hasta la fecha.

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En Cupra Terramar es la alternativa premium a los BMW X1 o Mercedes GLA

Su carrocería destaca por unas líneas musculosas, una parrilla muy marcada y una firma luminosa que lo hace reconocible a simple vista. Además, ofrece unas proporciones muy equilibradas y una imagen premium. Todo ello acompañado por un interior donde los materiales, los ajustes y la tecnología están a un nivel muy elevado.

Otro de sus puntos fuertes es el espacio. Con 4,51 metros de longitud, una distancia entre ejes de 2,68 metros y un maletero de hasta 642 litros, se convierte en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV familiar sin renunciar a una estética deportiva. Es precisamente esa combinación la que explica gran parte de su atractivo comercial.

Dos versiones híbridas en oferta

La versión de acceso apuesta por un motor 1.5 eTSI microhíbrido de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática DSG y cuenta con etiqueta ECO de la DGT. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza los 205 km/h y homologa un consumo medio de 6,2 litros cada 100 kilómetros.

En el apartado comercial, el Terramar arranca en 40.492 euros al contado o 39.642 euros financiados en esta versión microhíbrida. Por encima se sitúa la variante híbrida enchufable de 204 CV, que combina un motor gasolina y otro eléctrico para ofrecer hasta 117 kilómetros de autonomía eléctrica. Su precio parte de 45.456 euros al contado o 44.606 euros financiados, sin tener en cuenta posibles ayudas públicas.

El equipamiento también tiene un marcado carácter premium. Desde las versiones básicas incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, cuadro digital, sistema multimedia de última generación, acceso sin llave, ayuda al aparcamiento delantera y trasera, climatizador, volante deportivo de cuero y asientos deportivos.