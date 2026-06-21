Ford tiene un SUV que sorprende por diseño, equipamiento y precio frente a sus rivales

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 10:06h.

Y no vas a poder creerte el precio de su versión híbrida enchufable

Ford, ahora, reconoce el error con el Focus

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En un mercado repleto de SUV híbridos, destacar no resulta sencillo. Sin embargo, hay modelos que siguen siendo apuestas seguras por espacio, eficiencia y versatilidad. Uno de ellos es el Ford Kuga, un vehículo que lleva años consolidándose como una de las referencias para familias que buscan comodidad, tecnología y bajos costes de uso.

Frente a rivales tan conocidos como el Toyota RAV4, el Subaru Forester Híbrido o el nuevo Omoda 7, el modelo americano mantiene argumentos muy sólidos. Destaca por su comportamiento en carretera, por la calidad de sus acabados y por una oferta mecánica muy eficiente. Y este mes merece ser destacada la versión híbrida enchufable. El motivo: su precio desorbitadamente bajo para todo lo que ofrece.Lo primero que llama la atención es el precio.

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El Ford Kuga PHEV, más barato que nunca

Esta variante tiene una tarifa oficial de 44.124 euros, pero actualmente puede adquirirse por 26.297 euros al contado o 24.917 euros financiados. La financiación contempla cuotas desde 150 euros al mes, una entrada de 12.300 euros, una cuota intermedia de 3.375 euros y una cuota final de 15.720 euros en un plazo de 49 meses. Además, incluye cuatro años de mantenimiento y garantía.

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Más allá de la oferta, el Kuga sigue siendo un SUV muy práctico. Mide 4,61 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,71 metros, lo que se traduce en un interior amplio y cómodo. Su maletero alcanza los 395 litros, una capacidad suficiente para afrontar viajes familiares, escapadas de fin de semana o el uso diario.

Así es el Kuga híbrido enchufable

La mecánica híbrida enchufable combina un motor gasolina atmosférico de 2,5 litros con otro eléctrico alimentado por una batería de 14,4 kWh. El resultado son 243 CV de potencia conjunta y unas prestaciones muy interesantes. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, alcanza los 200 km/h y puede recorrer hasta 68 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP.

El consumo homologado también resulta llamativo. Ford declara apenas 0,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra que demuestra el potencial de esta tecnología cuando la batería se utiliza de forma habitual. Además, dispone de tracción total, algo poco frecuente entre los SUV híbridos enchufables de este precio.

El acabado ST-Line viene acompañado de una dotación muy completa. Incluye llantas de 18 pulgadas, navegador SYNC, cuadro digital de 12,3 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, climatizador bizona, acceso sin llave, asistentes de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y control de crucero.