Coches y Motos 20 JUN 2026 - 11:29h.

Cupra lanza un SUV eléctrico capaz de competir con los premium

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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La electrificación está transformando profundamente el segmento de los SUV de tamaño medio, una categoría que concentra buena parte de las novedades más importantes de la industria. En este escenario, Cupra ha encontrado en el Tavascan una oportunidad para reforzar su presencia en el mercado de los vehículos eléctricos con una propuesta que combina diseño, tecnología y autonomía, manteniendo además una política de precios especialmente competitiva frente a algunos de sus principales rivales.

El Cupra Tavascan representa un paso decisivo para la marca española. Se trata de un modelo desarrollado desde el principio para funcionar exclusivamente con sistemas de propulsión eléctricos, una circunstancia que ha permitido optimizar tanto el diseño como el aprovechamiento del espacio interior. Su llegada también supone la consolidación de la estrategia de electrificación de Cupra, que en los últimos años ha incrementado notablemente su apuesta por este tipo de vehículos.

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Dentro de su segmento, el Tavascan se posiciona como una alternativa directa a modelos premium de fabricantes tradicionales. Su combinación de estética deportiva, elevado contenido tecnológico y una autonomía competitiva le permite situarse como una opción especialmente atractiva para quienes buscan un SUV eléctrico con una fuerte personalidad sin asumir el coste de algunas propuestas alemanas.

Una imagen deportiva que marca diferencias

Uno de los principales argumentos del Cupra Tavascan es su diseño. La marca ha apostado por una carrocería de estilo coupé que transmite dinamismo desde cualquier ángulo. Las superficies marcadas, las líneas tensas y la caída del techo contribuyen a crear una silueta más agresiva y deportiva que la de muchos de sus competidores directos.

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La parte frontal destaca por una identidad visual propia, con una firma luminosa característica y una presencia muy diferenciada respecto al resto de modelos eléctricos del mercado. En la zona posterior, los grupos ópticos unidos por una franja iluminada refuerzan la sensación de anchura y aportan un aspecto tecnológico acorde con el posicionamiento del vehículo.

El interior mantiene esa misma filosofía. Cupra ha diseñado un habitáculo moderno, orientado hacia el conductor y con una marcada presencia de elementos digitales. La calidad percibida, los materiales utilizados y el cuidado por los detalles buscan situar al Tavascan en una posición competitiva dentro del segmento premium.

Lo destacable en este caso es que la marca no ha optado por una interpretación conservadora del SUV eléctrico. El modelo apuesta claramente por una imagen emocional y diferenciada, algo que se ha convertido en una de las señas de identidad de Cupra desde su creación.

Autonomía, tecnología y una propuesta muy competitiva

Más allá de su diseño, el Tavascan destaca por ofrecer una autonomía capaz de cubrir con solvencia tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes de larga distancia. La eficiencia de su sistema eléctrico y la capacidad de su batería permiten situarlo entre las propuestas más interesantes de su categoría en este apartado.

La plataforma específica para vehículos eléctricos aporta ventajas importantes en términos de comportamiento dinámico y aprovechamiento del espacio. La ubicación de la batería en la parte inferior de la carrocería mejora la distribución de pesos y contribuye a ofrecer una conducción más estable y precisa.

Cabe destacar que el SUV incorpora una amplia dotación tecnológica. Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, las funciones de conectividad y las soluciones digitales de última generación forman parte de un equipamiento diseñado para satisfacer las exigencias actuales del mercado.

Por otro lado, el precio se convierte en uno de sus grandes atractivos. Frente a algunas alternativas premium de características similares, el Cupra Tavascan ofrece una diferencia económica significativa sin renunciar a elementos clave como la autonomía, la tecnología o el diseño. Esta combinación de factores permite al modelo consolidarse como una de las propuestas más completas y competitivas dentro del creciente mercado de los SUV eléctricos de orientación deportiva.