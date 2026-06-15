Volvo acerca a todos los bolsillos uno de los modelos más importantes de su catálogo de 2026

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 09:13h.

No encontrarás un SUV tan premium a un precio tan razonable

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El mercado de los coches eléctricos está viviendo una auténtica revolución. Cada vez llegan más modelos. Sobre todo desde China. Pero en Europa también se fabrican modelos futuristas a precios razonables. Y ojo, no son siempre marcas generalistas. Las hay premium que también ofrecen opciones inteligentes. Por ejemplo, el Volvo EX30.

Se trata del SUV más pequeño de la marca sueca, que se ha convertido en una de sus grandes apuestas y ahora también en uno de sus vehículos más accesibles gracias a una importante rebaja que lo sitúa en una posición muy competitiva.

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Este SUV urbano de Volvo es una de las opciones inteligentes del momento

La firma escandinava ha decidido acercar este modelo a un público mucho más amplio. Actualmente se anuncia desde 27.950 euros, la cifra más baja registrada para este vehículo desde su llegada al mercado español. Además, existe una financiación específica que permite acceder a él en condiciones especialmente interesantes e incluso incluye la instalación de un Wallbox doméstico para facilitar las recargas en casa.

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Más allá del precio, el EX30 destaca por una personalidad muy marcada. Su diseño transmite una imagen moderna, tecnológica e identificable como un Volvo. También ofrece una buena dosis de practicidad para el día a día. Su habitáculo aprovecha bien el espacio disponible y su maletero resulta suficiente para cubrir las necesidades habituales de una familia.

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo. Son cifras que hace apenas unos años estaban reservadas a modelos deportivos. Gracias a ello puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. Todo ello acompañado de una autonomía homologada de hasta 335 kilómetros. Una cifra que puede parecer corta, pero que compensa con un equipamiento muy tecnológico.

Desde el acabado Essential, incluido en la versión de acceso, incorpora llantas de 18 pulgadas, iluminación LED completa, sensor de lluvia, pantalla central de 12,3 pulgadas y numerosos asistentes de conducción. También cuenta con integración de servicios digitales como Google Maps y Google Play Store durante los primeros años de uso. Desde luego, rivales como el Kia EV3, el Peugeot e-2008 o el Ford Puma Gen-E no lo tienen nada fácil.