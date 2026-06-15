Volkswagen convierte en accesible uno de los modelos estratégicos de su ofensiva eléctrica en 2026

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 13:28h.

286 CV de potencia, más de 550 km de autonomía eléctrica y 250 euros al mes

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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La electrificación se ha convertido en una prioridad absoluta para Volkswagen, y pocos modelos representan mejor esa estrategia que el ID.4. Este SUV eléctrico lleva tiempo consolidándose como una de las piezas clave de la marca alemana y ahora llega acompañado de una oferta especialmente atractiva que lo acerca a un número mucho mayor de conductores.

Volkswagen sabe que el éxito de su futuro pasa por modelos como este. Por eso ha reforzado su propuesta combinando autonomía, tecnología, confort y una oferta económica más competitiva. El ID.4 no solo es uno de los pilares de la gama eléctrica de la marca. También se ha convertido en uno de los SUV eléctricos más interesantes para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar a espacio, calidad y equipamiento.

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El ID.4 marca el camino de Volkswagen hacia el futuro

Hablamos de un SUV de 4,58 metros de longitud, con una generosa batalla de 2.771 mm y un maletero de 543 litros, ampliable hasta 1.575 litros. Son cifras que lo sitúan entre los vehículos más prácticos de su categoría. Todo ello con un precio que arranca en 33.200 euros financiados, una cifra muy competitiva dentro del segmento.

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La marca también busca facilitar el acceso al modelo. Volkswagen propone cuotas desde 250 euros al mes, con una entrada de 8.523,38 euros, 35 cuotas mensuales y una cuota final de 22.936,71 euros. Una fórmula pensada para quienes desean acceder a un coche eléctrico de última generación sin afrontar un gran desembolso inicial.

Así es el ID.4 más económico

Más allá del precio, el ID.4 destaca por sus prestaciones. Equipa un motor eléctrico de 286 CV y 545 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática. Gracias a estas cifras acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Prestaciones más que suficientes para un uso familiar y para afrontar largos desplazamientos con total comodidad.

La batería de 82 kWh es otro de sus puntos fuertes. Permite homologar una autonomía de hasta 560 kilómetros WLTP, situándose entre las referencias del segmento. Esta cifra convierte al SUV alemán en una alternativa muy seria frente a rivales como el Nissan Ariya, el Kia EV5 o el Skoda Enyaq, especialmente para quienes buscan viajar sin preocuparse constantemente por las recargas.

El equipamiento también juega a su favor. Incluye elementos propios de categorías superiores. Destacan los faros Matrix LED IQ.LIGHT, el Head-Up Display con realidad aumentada, los asientos ergoActive con masaje y memoria, el sistema de sonido Harman Kardon, el navegador Discover Pro de 12,9 pulgadas y una completa dotación de asistentes de conducción y seguridad.