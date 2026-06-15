Esta Kawasaki Eliminator sorprende por comodidad, diseño y precio frente a alternativas más caras

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 04:21h.

Capaz de sorprender a todos gracias a su combinación de comodidad, diseño y precio

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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En Kawasaki tienen una moto que es capaz de sorprender a todos gracias a su combinación de comodidad, diseño y precio, que le permite destacar por encima de otros modelos similares, pero con un coste mucho más elevado. Y es que la Eliminator 500 es una oda al buen gusto, y un elogio para todos los amantes de las dos ruedas, que se quedan sin palabras tras conocer en detalle y analizar con profundidad todo lo que es capaz de ofrecerte.

Es una moto con diseño custom, diseñada para los usuarios que únicamente disponen del carné A2, y que recientemente se actualizó para poder recibir la ansiada homologación Euro 5+. Monta un propulsor bicilíndrico en paralelo con doble árbol de levas, diseñado para ofrecer las mejores prestaciones, y hacer que sea una moto suave y fácil de manejar. Está asociada a un cambio de seis velocidades, unida a través de un embrague con sistema anti-rebote.

Es de ocho válvulas y con refrigeración por líquido, y declara una potencia de 45,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 46,2 Nm a 6.000 rpm. El consumo declarado es de 3,8 litros por cada 100 kilómetros, y tiene una ergonomía estudiada para que sea lo más cómoda posible. Si hablamos de la instrumentación, recurre a un cuadro de instrumentos LCD de perfil redondo, que se integra perfectamente en el estilo de la moto, y la iluminación es full LED.

Aprovecha la promoción de la Kawasaki Eliminator 500

Es el mejor momento para poder adquirir la Kawasaki Eliminator 500, pues no hace falta que inviertas más que un total de 6.825 euros si deseas que sea tuya. Además, en este precio se incluye el seguro de forma totalmente gratuita, una oportunidad irrepetible a todas luces.