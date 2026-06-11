Ford convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo familiar

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 02:20h.

268 CV de potencia y casi 500 km de autonomía para empezar

Ford hace una locura con el precio del Focus

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Durante mucho tiempo, conducir un coche con apellido Mustang estaba reservado a quienes buscaban sensaciones deportivas y motores de gran cilindrada. Hoy la situación ha cambiado. El Ford Mustang Mach-E mantiene buena parte del carisma del modelo original, pero lo adapta a las necesidades de las familias modernas. Más práctico, más tecnológico y completamente eléctrico, se ha convertido en uno de los modelos más atractivos de la marca. Y todo ello con una estética muy personal, inspirada en el legendario Mustang.

La mejor noticia es que ahora resulta mucho más accesible. Aunque su precio de catálogo supera los 54.000 euros, actualmente puede encontrarse desde 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiados, acompañado además por cinco años de mantenimiento gratuito. Una rebaja importante que lo sitúa en una posición muy competitiva frente a rivales como el BYD Seal U, el Kia EV6 o incluso algunos modelos premium de precio superior.

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El Mach-E, a la altura del Ford Mustang original

No hablamos de un SUV pequeño precisamente. Sus 4,71 metros de longitud le permiten ofrecer una excelente habitabilidad interior. También destaca por un maletero de 502 litros, ampliable hasta 1.520 litros, una cifra que lo convierte en una alternativa muy interesante para quienes viajan con frecuencia o necesitan espacio para toda la familia.

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La versión de acceso ya presume de unas prestaciones difíciles de encontrar en este nivel de precio. Utiliza un motor eléctrico de 268 CV y 430 Nm de par máximo, asociado a la tracción trasera. Gracias a una batería de 72 kWh, puede recorrer hasta 470 kilómetros con una sola carga. Además, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,7 segundos, una cifra propia de modelos más deportivos.

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Un equipamiento a la altura

Uno de sus grandes argumentos es el equipamiento. Desde el primer escalón encontramos llantas de 19 pulgadas, cuadro digital de 10,2 pulgadas, enorme pantalla táctil central de 15,5 pulgadas, cámara de 360 grados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico para móviles y climatizador automático bizona. Todo ello acompañado por asientos y volante calefactables.

La tecnología también está muy presente. El sistema SYNC 4, el navegador integrado, la conectividad FordPass y los múltiples asistentes de conducción convierten cada desplazamiento en una experiencia más cómoda y segura. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el reconocimiento de señales de tráfico, el detector de ángulo muerto y el sistema de prevención de colisiones.