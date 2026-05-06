El icono de Ford por 20.000 euros es el nuevo deportivo de moda

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 23:36h.

El Mustang sigue siendo un activo en el mercado de segunda mano

Ford se carga el Focus

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El Ford Mustang de quinta generación, conocido como S197, ha encontrado una segunda vida en el mercado europeo de ocasión. Lo que en su día fue un deportivo aspiracional hoy se posiciona como una alternativa accesible para quienes buscan sensaciones clásicas sin alcanzar cifras prohibitivas. Con precios que rondan los 20.000 euros, este modelo ha pasado a competir indirectamente con vehículos mucho más convencionales.

Su diseño juega un papel clave en este renovado interés. Inspirado en los Mustang de los años 60, el S197 recupera líneas rectas, pasos de rueda marcados y una silueta inconfundible. Frente a la homogeneización estética del mercado actual, su presencia resulta diferenciadora y reconocible, algo que refuerza su atractivo incluso años después de su lanzamiento.

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Lo destacable en este caso es que esta subida de precio coincide con un contexto donde los deportivos tradicionales escasean. La combinación de motor de gran cilindrada, tracción trasera y un planteamiento mecánico sencillo se ha vuelto cada vez menos habitual, lo que incrementa el valor percibido de este modelo en el mercado de segunda mano.

Mecánica tradicional y sensaciones puras

El Mustang S197 se comercializó entre 2005 y 2014, con una oferta mecánica que incluía motores V6 y V8. Las versiones más buscadas son las GT, equipadas inicialmente con un V8 de 4.6 litros que rondaba los 300 CV, y posteriormente con el conocido bloque 5.0 “Coyote”, que superaba ampliamente esa cifra.

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A nivel técnico, su enfoque es deliberadamente clásico. Motor delantero, propulsión trasera y un chasis que prioriza la robustez frente a la sofisticación. El eje trasero rígido, muy criticado en su momento, aporta un comportamiento peculiar que forma parte de su carácter, especialmente en conducción deportiva.

El cambio manual es uno de los elementos más valorados, ya que permite una conexión más directa con la mecánica. Frente a los deportivos modernos, cada vez más filtrados y asistidos, el Mustang ofrece una conducción más física, con un protagonismo claro del motor y del conjunto mecánico.

El consumo, sin embargo, refleja su naturaleza. Las cifras reales se sitúan habitualmente entre 10 y 14 litros cada 100 kilómetros, lo que lo aleja de cualquier planteamiento eficiente. Aun así, su precio de adquisición relativamente bajo compensa en parte este aspecto para muchos usuarios.

Claves del mercado de ocasión

El estado de conservación es determinante en este modelo. Aunque su fiabilidad general es sólida, la antigüedad obliga a revisar elementos como suspensiones, transmisión y sistema de frenos. Las unidades mejor mantenidas marcan una diferencia clara en comportamiento y durabilidad.

En este sentido, algunos puntos requieren especial atención. Las primeras unidades pueden presentar pequeños fallos eléctricos o desgaste prematuro en ciertos componentes. También es recomendable comprobar posibles signos de óxido o reparaciones estructurales deficientes.

Los motores V8 destacan por su robustez, pero requieren un mantenimiento adecuado. Aspectos como el estado de las bujías o el funcionamiento de la caja de cambios pueden revelar el trato recibido por el vehículo a lo largo de los años.

El auge del Mustang S197 responde a una combinación difícil de replicar en el mercado actual. Diseño icónico, motor de gran cilindrada, tracción trasera y un precio de acceso relativamente contenido configuran una propuesta singular. En un contexto dominado por SUV y electrificación, representa una forma de entender el automóvil que empieza a ser minoritaria, lo que refuerza su posición como uno de los deportivos más atractivos del momento en el mercado de ocasión.