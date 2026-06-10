El Skoda que, para muchos, es el mejor por su bajo consumo de combustible, está de estreno

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 19:03h.

La marca checa enriquece la gama de su SUV familiar con un acabado muy exclusivo

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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Skoda enriquece la gama del Kodiaq con la llegada de una nueva terminación denominada Exclusive. Se trata de una versión pensada para quienes buscan un SUV familiar con una presentación más cuidada, más tecnología y un equipamiento todavía más completo. Lo hace además sobre una de las mecánicas más interesantes de toda la oferta. Una combinación que convierte a este modelo en una de las referencias del segmento.

La marca checa ha decidido asociar el nuevo acabado exclusivamente a la variante híbrida enchufable, precisamente la que muchos consideran la opción más inteligente de la gama. No solo por sus prestaciones, sino también por su capacidad para reducir el gasto en combustible durante el uso diario. En un momento en el que la eficiencia es clave, el Kodiaq apuesta por una fórmula que cada vez convence a más familias.

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El acabado Exclusive solo estará disponible con una versión mecánica

Bajo el capó encontramos un conjunto formado por un motor de gasolina 1.5 TFSI y un propulsor eléctrico. En total desarrolla 204 CV de potencia y 250 Nm de par máximo. La transmisión es automática DSG y la tracción recae sobre el eje delantero. Gracias a esta configuración, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Sin embargo, la cifra que realmente llama la atención es la relacionada con el consumo. Homologa apenas 1,6 litros cada 100 kilómetros y dispone de una batería de 19,7 kWh. Esto le permite recorrer hasta 119 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Una autonomía que, para muchos usuarios, resulta suficiente para cubrir la mayoría de los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina.

El Skoda Kodiaq sigue siendo además uno de los SUV familiares más prácticos del mercado. Con 4,758 metros de longitud, una batalla de 2,791 metros y un enorme maletero de 910 litros, ofrece espacio de sobra para viajar con comodidad. No es extraño que compita de tú a tú con modelos tan conocidos como el Toyota RAV4, el Kia Sportage o el Mitsubishi Outlander.

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¿Qué viene incluido con el acabado Exclusive?

La nueva terminación Exclusive se sitúa en lo más alto de la gama, por encima de los acabados Selection, Design, Plus y Sportline. E incorpora una dotación especialmente generosa. Destacan las llantas de 20 pulgadas, la tapicería de cuero, la pantalla multimedia de 13 pulgadas, el navegador integrado, el climatizador de tres zonas y el portón eléctrico con función manos libres. También suma asientos eléctricos, ventilados, calefactados y con función masaje, un detalle reservado normalmente a categorías superiores.

A todo ello hay que añadir una completa colección de asistentes de seguridad. Cámara trasera, sensores de aparcamiento, mantenimiento de carril, detección de fatiga, reconocimiento de señales de tráfico y frenado automático de emergencia forman parte del equipamiento.

Dicho esto, toca hablar del precio. Esta versión arranca en 57.385 euros.