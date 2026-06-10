Coches y Motos 10 JUN 2026 - 10:37h.

239 CV de potencia, espacio para toda la familia y solo 5,5 litros cada 100 km

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

Compartir







Cuando se habla del Kia Sportage, lo habitual es fijarse en su amplia gama de motores. Hay versiones gasolina, diésel, microhíbridas e incluso una variante híbrida enchufable. Sin embargo, si hay una mecánica que concentra buena parte del interés de los compradores, esa es la HEV. No es casualidad. Es la que mejor resume todo lo que ofrece este SUV y la que compite directamente con uno de los referentes del segmento, el Toyota RAV4.

La explicación es sencilla. La versión híbrida autorrecargable consigue un equilibrio difícil de encontrar. No necesita enchufes, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, ofrece unas prestaciones muy convincentes y mantiene unos consumos contenidos. Además, se sitúa en el corazón de la gama. Por debajo encontramos alternativas más sencillas y por encima una sofisticada variante híbrida enchufable. Para muchos conductores, el punto ideal está precisamente en medio. Y ojo, porque, además, es la versión más barata de la gama. Aunque su coste oficial supera los 40.000 euros, actualmente puede encontrarse anunciado desde 28.460 euros.

Kia se pasó el juego del Sportage en su última generación

Más allá de la mecánica, el Sportage sigue siendo uno de los SUV más atractivos del mercado. Su diseño ha evolucionado mucho durante los últimos años y ahora presume de una imagen moderna, tecnológica y fácilmente reconocible. Compitiendo con rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5, ofrece una personalidad propia que ha conquistado a miles de compradores en toda Europa.

También destaca por su practicidad. Con 4,51 metros de longitud y una generosa distancia entre ejes de 2,68 metros, ofrece un habitáculo espacioso para cinco ocupantes. El maletero alcanza los 526 litros, una cifra que permite afrontar viajes familiares con total tranquilidad. Es uno de esos coches capaces de adaptarse igual de bien a la ciudad que a largos desplazamientos por carretera.

Así es la versión híbrida autorrecargable del Kia Sportage

Bajo el capó encontramos un conjunto híbrido formado por un motor de gasolina 1.6 T-GDI y un motor eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 239 CV, mientras que el par máximo llega a los 280 Nm. Asociado a una transmisión automática de seis velocidades, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 196 km/h.

Lo mejor es que estas prestaciones vienen acompañadas de una eficiencia notable. El consumo medio homologado se sitúa en apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente interesante para un SUV familiar de este tamaño. Además, el acabado Concept ya incorpora una dotación muy completa, con navegador Kia Connect, pantalla curva de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, sensores de aparcamiento, llave inteligente y numerosos asistentes de seguridad.