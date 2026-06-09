El rival del Volkswagen Tiguan que muchos consideran más bonito, tecnológico y asequible

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 11:42h.

La opción para quienes prefieren conceptos más deportivos

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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Cuando se habla de SUV familiares, el Volkswagen Tiguan sigue siendo una de las grandes referencias del mercado. Durante años ha destacado por su calidad de construcción, su amplitud interior y su equilibrio general. Sin embargo, el segmento ha crecido mucho en los últimos años. Y al margen de los chinos, han llegado modelos más modernos, con mayor carga tecnológica y una relación calidad-precio más atractiva. Entre ellos sobresale el Renault Austral, una propuesta que para muchos resulta incluso más convincente.

El SUV francés se ha convertido en uno de los modelos más importantes de Renault. Combina una imagen elegante con una presencia robusta y moderna. Además, ofrece unas dimensiones muy equilibradas para un uso familiar. Mide 4,51 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,62 de alto. La batalla alcanza los 2,67 metros, mientras que el maletero ofrece hasta 500 litros de capacidad. Son cifras que le permiten competir sin complejos frente a rivales como el Tiguan, el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross.

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Uno de los Renault más impactantes de las últimas décadas

Otro de sus argumentos más sólidos está en el precio. La versión de acceso parte desde 33.300 euros al contado. Financiando, puede encontrarse desde 28.468 euros. Hablamos de una cifra especialmente competitiva para un SUV de última generación, bien equipado y con una dotación tecnológica superior a la que muchos conductores esperan encontrar en este nivel de precio.

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Bajo el capó encontramos un motor 1.3 gasolina microhíbrido de 158 CV y 270 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática tipo CVT y a la tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza los 180 km/h y homologa un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Una mecánica pensada para quienes buscan confort, suavidad y costes de utilización razonables.

El acabado Evolution, que es el escalón de acceso, llega sorprendentemente completo. Incluye cuadro digital, sistema multimedia OpenR Link con servicios de Google integrados, navegador, climatizador automático bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, detector de fatiga, frenada automática de emergencia y faros LED. Todo ello sin necesidad de recurrir a opciones adicionales.

La versión que eligen los más exigentes

Sin embargo, la versión que más interés despierta es la E-Tech híbrida autorrecargable. Muchos consideran que es la que realmente marca diferencias frente a sus rivales. Combina un motor de gasolina 1.2 con tecnología híbrida para desarrollar 200 CV. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y reduce el consumo hasta unos excelentes 4,7 litros cada 100 kilómetros.

Lo mejor es que esta variante arranca en 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiada. La diferencia respecto a la versión básica es razonable. A cambio se obtiene más potencia, mejores prestaciones y una eficiencia superior. Por eso, para muchos compradores, el Renault Austral E-Tech no solo es una gran alternativa al Volkswagen Tiguan, sino una de las opciones más completas y recomendables de todo el segmento.