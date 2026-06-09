DS Automobiles hace realidad el sueño de conducir el SUV más exclusivo de su gama de 2026

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 03:09h.

Comparado con otros SUV de su categoría, este tiene un precio razonable para todo lo que ofrece

DS recupera la que, para muchos, es su versión más atractiva

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En un mercado donde muchos SUV premium terminan pareciéndose entre sí, el DS 7 sigue apostando por un camino diferente. La firma francesa ha construido su identidad alrededor del lujo, el diseño y la sofisticación, y este modelo es el mejor ejemplo de ello. No busca ser el más deportivo ni el más tecnológico. Su objetivo es ofrecer una experiencia distinta, más refinada y exclusiva.

A simple vista ya transmite esa personalidad especial. Sus proporciones elegantes, la cuidada firma luminosa y numerosos detalles inspirados en la alta relojería francesa le permiten destacar frente a rivales tan consolidados como el Audi Q3, el BMW X1 o el Mercedes GLA. Es un SUV pensado para quienes quieren diferenciarse de las opciones alemanas más habituales.

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Un tapado entre los C-SUV premium a tener muy en cuenta

Además, el DS 7 destaca por su amplitud. Sus casi 4,60 metros de longitud permiten disfrutar de un habitáculo espacioso y confortable. A ello se suma un maletero de 555 litros, una cifra que lo convierte en una opción muy práctica para el uso familiar y para los viajes largos. Todo ello acompañado por una calidad de acabados que sigue siendo una de sus grandes señas de identidad.

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Actualmente no se puede configurar a medida, pero sí es posible encontrar unidades en stock desde 49.150 euros. Bajo el capó encontramos un eficiente motor BlueHDi de 130 CV y 300 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Es una mecánica orientada al confort y a los largos recorridos, capaz de mantener consumos contenidos de apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento deja claro que es un premium con todas las letras

En equipamiento, el DS 7 también marca la diferencia. Incluso en las versiones de acceso encontramos elementos que muchos rivales reservan para acabados superiores. Destacan los sofisticados faros DS PIXEL LED VISION 3.0, los asientos delanteros calefactados, el acceso y arranque manos libres, el climatizador bizona o el avanzado sistema multimedia DS IRIS SYSTEM.

La sensación premium continúa en el interior. El conductor dispone de una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, materiales cuidados, iluminación ambiental LED, pedales de aluminio y asientos eléctricos con memoria. También incorpora cámara trasera HD, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, retrovisores calefactados y numerosos elementos orientados a mejorar el confort diario.

A todo ello se suma una completa dotación de seguridad. Frenada automática de emergencia, asistente de atención del conductor, control de velocidad, múltiples airbags y diferentes ayudas electrónicas convierten al DS 7 en uno de los SUV más completos de su categoría.