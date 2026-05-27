DS tiene uno de los eléctricos, sino el que más, más bonitos

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 02:53h.

El nº8 es uno de los modelos mas alabados del fabricante premium francés

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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DS Automobiles continúa desarrollando una identidad propia dentro del mercado premium europeo y el nuevo DS Nº8 representa probablemente su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. La marca francesa apuesta por un enfoque muy diferente al de gran parte de sus rivales, priorizando la sofisticación visual y el confort frente a una visión puramente tecnológica o deportiva del coche eléctrico.

El resultado es un modelo que destaca inmediatamente por su presencia. Su carrocería combina rasgos de berlina y SUV coupé, con una silueta muy aerodinámica y un lenguaje de diseño especialmente trabajado. En un contexto donde muchos eléctricos tienden a parecerse entre sí, el DS Nº8 consigue proyectar una personalidad claramente reconocible.

La firma francesa busca consolidarse como una alternativa premium distinta a las propuestas alemanas tradicionales. Para ello, recurre a un planteamiento basado en la elegancia, los acabados y una interpretación más emocional del automóvil. El Nº8 se convierte así en uno de los modelos más importantes para el futuro de la compañía.

No es ningún secreto que el diseño se ha transformado en uno de los principales factores de diferenciación dentro del mercado eléctrico. La similitud técnica entre plataformas y sistemas de propulsión obliga a las marcas a encontrar identidad a través de la estética y la experiencia a bordo, dos aspectos donde DS lleva tiempo intentando marcar distancia.

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Confort y refinamiento como prioridades

El DS Nº8 utiliza una arquitectura moderna diseñada específicamente para vehículos electrificados. Gracias a esta base técnica, el modelo puede ofrecer mejores proporciones, un suelo completamente plano y una optimización aerodinámica especialmente importante para maximizar la eficiencia.

La aerodinámica tiene un papel clave en el desarrollo del coche. Cada superficie de la carrocería ha sido diseñada para reducir la resistencia al aire y mejorar el consumo energético. Esto permite alcanzar cifras de autonomía competitivas sin necesidad de recurrir a baterías desproporcionadamente grandes.

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Sin embargo, el verdadero enfoque del modelo está en el confort de marcha. DS mantiene viva una filosofía históricamente asociada a los grandes coches franceses, priorizando el aislamiento acústico, la suavidad de suspensión y la sensación de refinamiento general durante la conducción.

Cabe destacar que el habitáculo también refuerza esa idea de exclusividad. El interior apuesta por materiales elaborados, superficies muy cuidadas y una iluminación ambiental que busca generar una atmósfera distinta a la de otros fabricantes premium. Todo el conjunto transmite una sensación más cercana al lujo clásico reinterpretado desde una óptica moderna.

La digitalización también tiene una presencia importante. Instrumentación configurable, nuevas interfaces multimedia y asistentes avanzados de conducción forman parte de una propuesta tecnológica que intenta integrarse de manera menos agresiva y más elegante en el diseño interior.

Una alternativa diferente dentro del segmento premium

El DS Nº8 llega además en un momento especialmente importante para el mercado eléctrico europeo. La competencia aumenta de forma constante y muchas marcas comienzan a buscar fórmulas capaces de diferenciarse más allá de las prestaciones o la autonomía.

Por otro lado, DS intenta aprovechar un espacio donde el diseño emocional vuelve a ganar protagonismo. El Nº8 apuesta por detalles muy trabajados, una iluminación distintiva y una fuerte personalidad visual que lo alejan de la estética minimalista dominante en numerosos eléctricos actuales.

Llama especialmente la atención la coherencia estética del conjunto. Tanto el exterior como el interior mantienen una identidad muy definida, algo que no siempre resulta sencillo en vehículos desarrollados bajo criterios aerodinámicos tan estrictos.

El DS Nº8 se posiciona así como uno de los eléctricos más atractivos visualmente del panorama actual. Su combinación de diseño sofisticado, confort elevado y tecnología moderna refuerza la intención de la marca francesa de consolidar una propuesta premium diferente y cada vez más reconocible dentro del mercado europeo.