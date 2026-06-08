Peugeot hace más asequible el coche más rompedor de su catálogo de 2025

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 17:55h.

Otros modelos más caros no evocan sensaciones tan premium

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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Hubo un tiempo en el que los SUV parecían cortados por el mismo patrón. Líneas conservadoras, interiores correctos y pocas sorpresas. El nuevo Peugeot 3008 ha decidido romper con esa tendencia. Su última generación, estrenada en 2025, apuesta por una imagen mucho más atrevida, con una silueta de inspiración coupé, una presencia muy marcada y un interior que parece sacado de un prototipo. No es casualidad que se haya convertido en uno de los modelos más llamativos de la marca francesa.

Lo más interesante es que ahora resulta más accesible. La gama arranca en 30.780 euros financiados, una cifra que le permite competir de tú a tú con referencias como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral. Sin embargo, pocos de ellos ofrecen una propuesta tan diferenciada desde el punto de vista estético. Peugeot ha conseguido que su SUV destaque incluso rodeado de rivales muy consolidados.

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De lo mejor que ha creado Peugeot en los últimos 20 años

Más allá de la apariencia, el 3008 convence por su equilibrio general. Mide 4,54 metros de longitud y ofrece un habitáculo amplio para la familia. El maletero alcanza los 520 litros, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría. Además, mantiene una posición de conducción elevada y una puesta a punto enfocada al confort, sin renunciar a un comportamiento muy sólido en carretera.

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La versión de acceso utiliza un motor 1.2 turbo con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y cuenta con la apreciada etiqueta ECO de la DGT. Es una alternativa pensada para quienes buscan consumos contenidos, acceso sin restricciones a muchas zonas urbanas y un coste de utilización razonable. Para la mayoría de conductores será más que suficiente en el día a día.

Tampoco da la sensación de ser una versión básica. De serie incorpora elementos muy valorados como los faros LED, la cámara trasera de 180 grados, el acceso y arranque manos libres, el climatizador automático bizona, el sistema multimedia Peugeot i-Connect, el control de crucero y los asistentes de mantenimiento de carril y frenada automática de emergencia. Un equipamiento difícil de encontrar en muchos rivales por este precio.

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Dos versiones con etiqueta CERO de la DGT

Para quienes quieran dar un salto importante, la versión híbrida enchufable merece una mención especial. Entrega 225 CV, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,8 segundos y puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico. Gracias a ello obtiene la etiqueta CERO, una ventaja cada vez más importante en las grandes ciudades.

Y para cerrar, la guinda. Coronando la gama aparece también una variante 100 % eléctrica con 210 CV y más de 526 kilómetros de autonomía.