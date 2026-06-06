El nuevo Cupra es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 04:02h.

Acaba de llegar a la familia, pero ya se posiciona para ser uno de los más vendidos

El nuevo Cupra Formentor es, para la mayoría, el más atractivo

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El Cupra Raval está llamado a convertirse en uno de los modelos más importantes de la historia de la marca española. No solo porque representa una nueva generación de vehículos eléctricos. También porque apuesta por un diseño que muchos consideran el más atractivo que ha firmado Cupra hasta la fecha. Su imagen deportiva, moderna y agresiva le permite competir de tú a tú con modelos bastante más caros.

Este nuevo Cupra no pretende ser un utilitario eléctrico más. Con 4,04 metros de longitud, una carrocería musculosa y una estética muy personal, logra destacar frente a rivales como el MINI Cooper E, el Renault 5 E-Tech o el futuro Nissan Micra eléctrico. Además, sorprende por ofrecer un maletero de 441 litros, una cifra excelente para un coche de este tamaño. Se podría decir que es el utilitario ideal para escapadas de fin de semana.

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El Cupra más pequeño ya está a la venta en España

La gama arrancará próximamente con una versión más asequible desde unos 26.000 euros, pero actualmente el acceso a la familia se sitúa en 31.393 euros al contado o 29.938 euros financiados, sin incluir ayudas públicas. Una cifra competitiva si tenemos en cuenta el nivel tecnológico, las prestaciones y la imagen que proyecta. No en vano, es el hermano pequeño del Cupra Born, pero con una personalidad todavía más marcada.

La versión de acceso ya resulta muy interesante. Utiliza un motor 100 % eléctrico que desarrolla 210 CV y 290 Nm de par máximo. Está asociado a una batería de 55 kWh, suficiente para homologar hasta 444 kilómetros de autonomía WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,1 segundos, una cifra propia de modelos mucho más potentes y costosos.

Hasta 226 CV de potencia

Por encima encontramos una variante de 226 CV, también con 290 Nm de par máximo. En este caso mejora las prestaciones y reduce el tiempo necesario para alcanzar los 100 km/h hasta los 6,8 segundos. Aunque su autonomía se ve reducida hasta 384 km. Y es que esta versión está pensada para quienes buscan un carácter todavía más deportivo.

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En equipamiento tampoco decepciona. El acabado Endurance, el de acceso, llega cargado de equipamiento. Incluye una enorme pantalla central de 12,9 pulgadas, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico, asientos calefactables, control por voz, Android Auto y Apple CarPlay, además de numerosos asistentes de seguridad.

Tampoco faltan elementos propios de segmentos superiores. Cuenta con suspensión deportiva, dirección dinámica, control de crucero predictivo, detector de fatiga, mantenimiento activo de carril, reconocimiento de señales, alarma antirrobo y faros LED con funciones avanzadas.