Para muchos es la mejor alternativa al Toyota RAV4: más personalidad y tecnología de última generación

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 06:31h.

Versiones mecánicas para todos los gustos en este SUV adaptado al uso familiar

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota RAV4 lleva años siendo una de las referencias entre los SUV familiares. Su fama de coche fiable y eficiente es indiscutible. Sin embargo, cada vez hay más compradores que miran hacia otro lado cuando buscan un modelo de este tipo. Uno de los principales motivos tiene nombre propio: Kia Sportage. El SUV coreano ha evolucionado tanto que, para muchos conductores, ya es una de las alternativas más completas del mercado.

No es casualidad que sea el SUV más vendido de Kia tanto en España como en buena parte del mundo. Actualmente se encuentra en su quinta generación y destaca por ofrecer una combinación muy difícil de igualar. Diseño moderno, tecnología avanzada, amplitud interior y una excelente relación entre precio y equipamiento. Todo ello sin olvidar una calidad percibida que ha mejorado enormemente en los últimos años.

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Kia se pasa el juego del Sportage con su quinta generación

Además, hablamos de un SUV perfectamente adaptado al uso familiar. Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,68 metros, ofrece un habitáculo amplio y confortable. A ello se suma un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros. Unas cifras que lo sitúan entre los modelos más prácticos de su categoría. Rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5 no lo tienen fácil en absoluto.

La gama arranca con una versión de gasolina especialmente interesante. Utiliza un motor 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm de par máximo, asociado a una caja manual de seis velocidades. Esta mecánica permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 192 km/h. Todo ello con un consumo medio homologado de 6,8 litros cada 100 kilómetros. Su precio parte de 29.270 euros al contado.

En este escalón de acceso también encontramos una versión diésel de 136 CV, una gasolina MHEV de 160 CV y una gasolina convencional de 180 CV.

Una de las gamas más completas del mercado

Incluso en este nivel de acceso, el equipamiento es muy completo. El acabado Concept incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador bizona, cámara de aparcamiento, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, faros LED, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de mantenimiento de carril y frenada automática de emergencia con detección de peatones.

Sin embargo, muchos compradores terminan fijándose en la variante híbrida autorrecargable HEV. Combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con un propulsor eléctrico para desarrollar 239 CV. Además, reduce el consumo hasta los 5,5 litros cada 100 kilómetros y mejora las prestaciones. Lo más llamativo es que actualmente puede encontrarse desde 28.460 euros, una cifra muy competitiva para todo lo que ofrece.

Y por encima, coronando la gama desde 43.200 euros, aún existe una versión híbrida enchufable de 245 CV con tracción total y más de 60 km de autonomía eléctrica.