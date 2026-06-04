El Toyota, el menos bonito para muchos, es el líder en ventas de la marca

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 09:23h.

Toyota sigue mandando en España, donde las ventas se mantienen al alza

Toyota tiene una nueva maravilla

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Toyota atraviesa uno de sus mejores momentos comerciales en España. La marca japonesa sigue liderando el mercado nacional gracias a una gama muy completa y a una reputación construida durante décadas alrededor de la fiabilidad, la eficiencia y los bajos costes de utilización.

Durante el mes de mayo de 2026, el Toyota Corolla matriculó 2.230 unidades, convirtiéndose en el cuarto coche más vendido de España. En el acumulado entre enero y mayo alcanza ya las 10.930 matriculaciones, una cifra que le permite ocupar la tercera posición absoluta del mercado español. Aunque puede que no sea el Toyota más espectacular de la gama, ningún otro modelo de Toyota consigue mejores registros.

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Toyota mete seis modelos en el top 100 de España

Muy cerca aparece el Toyota C-HR. El SUV japonés registró 1.919 unidades en mayo y suma 10.623 matriculaciones en lo que va de año. Esto le permite situarse como el quinto coche más vendido de España en 2026. Por detrás encontramos al Toyota Yaris Cross, que alcanzó 1.666 matriculaciones en mayo y acumula 8.774 unidades desde enero, ocupando la décima posición del ranking nacional.

Otro de los pilares de la gama es el Toyota Yaris. El utilitario híbrido consiguió 2.069 matriculaciones durante mayo, finalizando como sexto coche más vendido del mes. En el acumulado anual suma 7.607 unidades, suficientes para mantenerse entre los modelos más importantes de la marca. Más discretos son los resultados del nuevo Toyota C-HR+, con 692 unidades en mayo y 1.928 en el año, y del Toyota Aygo X, que alcanza 629 matriculaciones en mayo y 2.520 en 2026.

Toyota manda en un mercado que se mantiene al alza

Gracias al rendimiento de toda esta gama, Toyota volvió a ser la marca más vendida de España en mayo, con 9.656 matriculaciones. Además, entre enero y mayo acumula 45.687 unidades, una cifra que la sitúa cómodamente en la primera posición del mercado nacional por delante de todos sus rivales.

Todo ello en un mercado español que se mantiene al alza. Según los datos de Anfac, durante mayo se matricularon 111.894 turismos en España. Supone un crecimiento del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2026 ya se alcanzan las 519.283 unidades, un 5,8% más que en 2025.