Subaru pone al alcance de todos el SUV más aventurero de su gama de 2026

Coches y Motos 03 JUN 2026 - 15:32h.

Más allá de Toyota, Subaru también ofrece uno de los SUV familiares más completos para quienes buscan aventura y durabilidad

Subaru despide el icono de los años 90

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Cuando se habla de marcas japonesas, la mayoría de los focos apuntan hacia Toyota, Honda o Mazda. Sin embargo, existe otra firma con una legión de seguidores muy fieles. Una marca que suele vivir a la sombra de sus compatriotas, pero que lleva décadas fabricando vehículos diferentes. Hablamos de Subaru. Y el mejor ejemplo de su filosofía es el nuevo Forester.

Mientras muchos fabricantes buscan conquistar al cliente con pantallas gigantes o diseños cada vez más llamativos, Subaru sigue apostando por la fiabilidad, la durabilidad y las capacidades fuera del asfalto. Son valores que han convertido a la marca en una referencia entre quienes utilizan el coche para mucho más que ir de casa al trabajo.

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El SUV tapado para toda la familia y motor híbrido que deberías tener en cuenta

El Subaru Forester es precisamente eso. Un SUV pensado para viajar. Para cargar equipaje. Para afrontar pistas de tierra. Para circular por nieve. Y para hacerlo durante muchos años. Además, sus dimensiones acompañan. Mide 4.670 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.730 mm de alto. Su maletero ofrece 508 litros, ampliables hasta 1.731 litros.

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También presume de una imagen robusta. Menos deportiva que la de algunos rivales. Más práctica. Más auténtica. Frente a modelos como el Mazda CX-5, el Toyota RAV4 o el Skoda Kodiaq, apuesta por una receta diferente. Menos enfocada a la moda. Más orientada a la funcionalidad y a la aventura.

La gama gira en torno a una única mecánica. Un motor gasolina 2.0 litros apoyado por tecnología MHEV. Desarrolla 152 CV y 248 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática y permite alcanzar los 188 km/h. Completa el 0 a 100 km/h en 12,2 segundos y homologa un consumo medio de 8,1 litros cada 100 kilómetros.

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Diseño, eficiencia y un equipamiento muy, muy top

Pero las cifras no cuentan toda la historia. Lo que realmente distingue al Forester es su equipamiento específico. Incluye de serie el sistema de tracción integral SAWD, el programa X-MODE con dos modos de funcionamiento, control de descenso de pendientes y selector de conducción SI-Drive. Elementos que pocos rivales ofrecen con este nivel de especialización.

Además, llega muy equipado. Incorpora frenada precolisión, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, cámara trasera, sistema de monitorización del conductor, faros LED automáticos, asientos delanteros calefactados, climatizador bizona, acceso sin llave, pantalla Full HD de 11,6 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y llantas de 18 pulgadas. Y todo ello desde 40.900 euros al contado o 37.900 euros financiados, con una oferta que acerca a más conductores el SUV más aventurero y genuino de la gama Subaru.