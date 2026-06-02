La alternativa al Seat Ateca que llega con más tecnología y una imagen renovada

eldesmarque.com 02 JUN 2026 - 06:12h.

Un modelo que ya se ha convertido en un icono en nuestras carreteras

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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El Seat Ateca sigue siendo una de las referencias entre los SUV compactos. Sin embargo, el mercado ha evolucionado mucho durante los últimos años y han aparecido modelos capaces de ofrecer más tecnología, una imagen más moderna y una gama mecánica mucho más completa. Uno de los ejemplos es el Kia Sportage, un SUV que se ha convertido en el modelo más vendido de la marca coreana en España y en todo el mundo.

La quinta generación del Sportage ha supuesto un salto importante respecto a su predecesor. Su diseño resulta mucho más atrevido y futurista. Las líneas exteriores son más llamativas y la presencia visual transmite una sensación de vehículo más moderno. Además, sus dimensiones le permiten ofrecer un gran equilibrio entre maniobrabilidad y espacio interior.

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Con 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y una batalla de 2.680 mm, el SUV coreano presume de una habitabilidad muy destacable. Y su maletero alcanza los 526 litros y puede llegar hasta 1.715 litros con los asientos abatidos. Unas cifras que lo convierten en una opción muy práctica para el uso familiar.

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La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.6 TGDi de 150 CV y 270 Nm de par máximo. Está asociada a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza los 192 km/h y homologa un consumo medio de 6,8 litros cada 100 kilómetros. Su precio parte de 29.270 euros al contado.

Equipamiento muy completo y versiones mecánicas para todos los gustos

Pero el Sportage también destaca por la tecnología disponible desde los acabados más accesibles. El nivel Concept incorpora faros LED, climatizador bizona, cámara de aparcamiento, Android Auto, Apple CarPlay, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico y frenada automática de emergencia con detección de peatones.

Para quienes buscan más eficiencia, la marca ofrece una interesante variante HEV. Combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con un sistema eléctrico para desarrollar 239 CV y 280 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza los 196 km/h y homologa un consumo medio de apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros. Además, aparece anunciado desde 28.460 euros, una cifra especialmente competitiva. La gama culmina con una versión híbrida enchufable de 245 CV y tracción total, disponible desde 43.020 euros.