Suzuki acierta con una moto que mezcla elegancia y prestaciones como pocos rivales
Es una sport turismo que tiene un ADN deportivo
La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera
En Suzuki han acertado a la hora de diseñar una moto que combina elegancia y prestaciones, lo que la sitúa entre las mejores del mercado, sin ningún tipo de duda. Hablamos de la GSX S 1000 GT, una sport turismo que tiene un ADN deportivo, perfecta para irse de ruta solo o con acompañante, y que tras una de sus últimas actualizaciones, logró cumplir con la homologación Euro 5+, además de tener varios colores más para elegir el que más te guste.
Lo primero que salta a la vista a la hora de ver esta moto es su amplio carenado, que garantiza una óptima protección aerodinámica, aunque mantieniendo el espíritu deportivo que la caracteriza de base. El asiento es amplio, para conseguir una posición erguida y natural a la hora de conducirla, y no le falta la doble óptica LED, mientras que el depósito de combustible alcanza una capacidad total de 19 litros, para que no tengas que preocuparte por parar a repostar.
El motor que equipa es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 106 Nm a 9.250 rpm. No le faltan detalles como el embrague anti-rebote y asistido de serie, el sistema inteligente de pilotaje, tres modos de motor, control de tracción desconectable con cinco niveles, quickshifter y sistema de asistencia a bajas revoluciones o el control de velocidad de crucero. Y para culminar la obra maestra, una pantalla TFT de 6,5” a todo color.
Impacta conocer el precio de la Suzuki GSX S 1000 GT
Anonadados es la palabra que mejor define como nos sentimos tras descubrir que la Suzuki GSX S 1000 GT tiene un coste de apenas 14.999 euros, lo que creemos que es una ganga.