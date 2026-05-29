Mercedes pone al día el GLA con nuevos asistentes, más conectividad y motores mild hybrid

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 13:47h.

La marca alemana tiene uno de los mejores SUV premium

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes actualiza el GLA con una profunda revisión centrada en la conectividad, la electrificación ligera y la mejora de los asistentes a la conducción. El SUV compacto de la firma alemana recibe una evolución tecnológica que refuerza su posicionamiento dentro del segmento premium, uno de los más competitivos del mercado europeo. La marca mantiene intacta la esencia del modelo, aunque introduce cambios relevantes en eficiencia, digitalización y confort para adaptarse a las nuevas exigencias de movilidad.

El GLA continúa siendo una de las piezas estratégicas más importantes para Mercedes dentro de su gama SUV. Su tamaño compacto, combinado con una imagen sofisticada y una elevada carga tecnológica, ha permitido al modelo consolidarse como una de las referencias entre los SUV premium urbanos. Con esta actualización, la firma alemana busca mantener su atractivo frente a una competencia cada vez más electrificada.

Electrificación ligera y nuevas ayudas electrónicas

La principal novedad del Mercedes GLA se encuentra en la incorporación de motores mild hybrid con tecnología de 48 voltios. Este sistema electrificado permite mejorar la eficiencia y reducir el consumo sin modificar de forma radical el funcionamiento de las mecánicas tradicionales. El apoyo eléctrico interviene especialmente en aceleraciones y maniobras de baja carga, aportando mayor suavidad y optimizando el rendimiento energético.

La gama mantiene versiones gasolina y diésel con distintos niveles de potencia, aunque ahora todas presentan una respuesta más refinada gracias a la electrificación ligera. Algunas configuraciones cuentan además con etiqueta ECO, un aspecto cada vez más importante dentro de las grandes ciudades y las nuevas normativas medioambientales.

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No es ningún secreto que Mercedes está acelerando la transformación tecnológica de toda su gama. El GLA representa precisamente esa transición progresiva hacia una movilidad más eficiente, manteniendo al mismo tiempo las cualidades tradicionales de confort y comportamiento que caracterizan al fabricante alemán.

En materia de seguridad, el SUV compacto incorpora nuevos asistentes a la conducción y mejoras en los sistemas ya existentes. El control de crucero adaptativo gana precisión, mientras que el mantenimiento activo de carril y la frenada automática ofrecen intervenciones más suaves y naturales. También se han optimizado las funciones de conducción semiautónoma en autopista, mejorando la capacidad del vehículo para gestionar tráfico denso y cambios de ritmo.

Más conectividad y una imagen renovada

El apartado tecnológico también evoluciona de manera importante en el interior. El sistema multimedia MBUX recibe una actualización que mejora tanto la rapidez de respuesta como la calidad gráfica de las pantallas. El asistente por voz amplía funciones y permite una interacción más natural, mientras que la conectividad con teléfonos móviles resulta ahora más completa e intuitiva.

Llama especialmente la atención la evolución del habitáculo en términos de digitalización. La doble pantalla integrada continúa siendo uno de los elementos protagonistas del interior, aunque ahora incorpora nuevas opciones de personalización y visualización. Mercedes mantiene además una combinación equilibrada entre controles táctiles y mandos físicos para facilitar el uso cotidiano.

En el exterior, el GLA recibe cambios discretos destinados a modernizar su imagen. El frontal incorpora nuevos grupos ópticos LED y ligeras modificaciones en la parrilla y los paragolpes. La parte trasera también actualiza el diseño lumínico y aparecen nuevos colores y diseños de llantas que refuerzan el carácter dinámico del modelo.

La puesta a punto sigue claramente enfocada al confort. La suspensión mantiene un equilibrio eficaz entre estabilidad y suavidad de marcha, mientras que el aislamiento acústico mejora la sensación de refinamiento durante la conducción. Mercedes consigue así reforzar el carácter premium del GLA sin alterar las cualidades que han convertido al SUV compacto en uno de los modelos más relevantes de su categoría.