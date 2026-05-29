Coches y Motos 29 MAY 2026 - 18:41h.

Espacio para toda la familia, consumo mínimo y etiqueta ECO de la DGT

El modelo de Cupra que, para muchos, es el más bonito está en peligro

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El Cupra Formentor se ha convertido en uno de los SUV más deseados del mercado. Su diseño agresivo y su imagen deportiva llaman muchísimo la atención. Pero no todo el mundo busca exactamente eso. Hay compradores que priorizan el confort, el espacio interior o la facilidad para viajar. Y ahí el Volkswagen Tiguan sigue teniendo muchísimo sentido.

El SUV alemán acaba de mejorar sus descuentos y ahora resulta bastante más interesante. Especialmente porque ofrece un enfoque mucho más equilibrado y familiar. No intenta ser tan deportivo como el Formentor. Apuesta por otra fórmula. Más cómoda, más práctica y más pensada para viajar durante muchos kilómetros sin cansancio.

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Un icono en Volkswagen y en nuestras carreteras

Además, el Tiguan destaca por espacio. Mide 4.539 mm de largo y tiene una batalla de 2.676 mm. Eso permite disfrutar de un habitáculo amplio y muy cómodo. También presume de uno de los mejores maleteros del segmento, con nada menos que 652 litros de capacidad mínima.

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Un modelo que, además, encuentras en oferta ahora mismo en su versión de acceso. Sobre catálogo, arranca en 40.109 euros, pero actualmente aparece anunciado desde 36.815 euros al contado o 34.700 euros financiados. Volkswagen propone además una financiación con cuotas de 250 euros al mes, entrada de 6.553,54 euros y una cuota final de 26.542,93 euros.

La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.5 eTSI con tecnología mild-hybrid. Desarrolla 130 CV y 220 Nm de par máximo. Gracias al sistema MHEV consigue la etiqueta ECO de la DGT. Todo va asociado a un cambio automático DSG de siete velocidades y tracción delantera.

No busca prestaciones deportivas extremas, pero sí equilibrio. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, alcanza los 198 km/h y homologa un consumo medio de 6,1 litros cada 100 kilómetros. Una cifra bastante razonable para un SUV de este tamaño y enfoque familiar.

El equipamiento de serie también resulta muy completo. Incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, cámara trasera y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También suma asistentes como Lane Assist o Side Assist. Frente a rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral, el Tiguan sigue siendo uno de los SUV más completos y cómodos del mercado.