BMW convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2023

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 07:33h.

Es la maxi trail por excelencia, una moto perfecta para viajar

La Voge 900 DSX es una BMW

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En BMW han hecho que la moto más deseada de su gama trail de 2023 sea más accesible que nunca, con un precio que la convierte en irresistible, y que es imposible de ignorar. Porque ahora tienes la oportunidad de adquirir una R 1250 GS por una cantidad que está al alcance de prácticamente todas las economías, y que no nos puede parecer más interesante. Es la maxi trail por excelencia, una moto perfecta para viajar y una referencia en su segmento.

Lo que más destaca en este modelo es su motor bóxer, con un diseño inconfundible y un avanzado grado de equipamiento, que puede ser ampliado de forma opcional de múltiples maneras. Además, cumple con la homologación Euro 5+, un detalle que siempre es de agradecer y que todo el mundo valora positivamente. Pasando al propulsor, se trata de un bicilíndrico de 1254 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia cercana a los 140 CV y un par máximo de 143 Nm, con sistema de distribución variable, y un reducido nivel de emisiones y de consumos.

La electrónica es otro punto fuerte en esta moto, con tres modos de conducción, asistente de salidas en todo tipo de desniveles, control dinámico de frenos y control dinámico de motor, para evitar el deslizamiento de la rueda trasera. Y el equipamiento también es algo que consigue enamorar a todos, comenzando con una instrumentación compuesta por una pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, con conectividad, y siguiendo con una iluminación full LED.

La BMW R 1250 GS cuesta 20.710 euros

Si acabas de quedar convencido con la BMW R 1250 GS, que sepas que únicamente te hará falta desembolsar un total de 20.710 euros, lo que estamos convencidos de que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer ahora mismo.