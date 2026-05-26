Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Toyota C-HR+

eldesmarque.com 26 MAY 2026 - 10:27h.

El C-HR de Subaru amplía territorio en Europa

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Subaru quiere hacerse un hueco importante entre los SUV eléctricos compactos. La marca japonesa lleva años asociada a coches robustos y con mucho carácter. Ahora intenta trasladar esa filosofía al nuevo Subaru Uncharted, un modelo que mezcla imagen moderna, tecnología y un planteamiento mucho más ambicioso que antes.

El nuevo SUV ya se ha puesto a la venta en algunos mercados europeos. Primero llegó a Holanda y ahora aterriza también en Alemania. Subaru apuesta fuerte por un coche que mide 4.535 milímetros de largo y que presume de una estética mucho más deportiva y futurista que antes dentro de la marca japonesa.

El nuevo Subaru Uncharted sigue conquistando Europa

El diseño juega un papel clave. Subaru ha trabajado especialmente la aerodinámica con detalles como las aletas de aire activas delanteras, los bajos planos o una línea de techo más curvada. También destacan los finos faros LED, las llantas de hasta 20 pulgadas y una imagen muy musculosa que muchos consideran más atractiva que la del Toyota C-HR+. Modelo con el que, por cierto, comparte muchos elementos.

El interior mantiene un enfoque claramente tecnológico. El habitáculo ofrece espacio para cinco pasajeros y un maletero de 404 litros, ampliable hasta 1.331 litros. Desde el acabado básico ya incorpora pantalla táctil de 14 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, navegador en la nube, carga inalámbrica doble y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Tres versiones mecánicas disponibles

La gama mecánica está formada por tres versiones eléctricas. La primera combina tracción delantera, 167 CV y batería de 57,7 kWh, logrando hasta 451 kilómetros de autonomía. Asociada al acabado Trend, arranca en 36.990 euros. Este nivel ya incluye asientos calefactables, bomba de calor y numerosos asistentes de conducción.

El siguiente escalón utiliza un motor de 224 CV, batería de 77 kWh y hasta 592 kilómetros de autonomía. Asociado al acabado Active, parte desde 43.490 euros. Añade sonido Harman/Kardon, cámara 360º, portón eléctrico y asientos delanteros y traseros calefactables. Por encima aparecen los acabados Platinum y Platinum Plus, ambos exclusivos de la versión con tracción total y 343 CV.

La variante más potente utiliza dos motores eléctricos, desarrolla 343 CV y acelera de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Mantiene la batería de 77 kWh y alcanza hasta 495 kilómetros de autonomía. El acabado Platinum cuesta 47.990 euros, mientras que el Platinum Plus sube hasta 48.990 euros. Un SUV eléctrico muy completo, potente y con una personalidad mucho más marcada que la mayoría de rivales generalistas.