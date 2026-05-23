El Suzuki que recupera el espíritu de sus todoterrenos clásicos con un modelo compacto muy tecnológico

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 03:14h.

Si te gustaba el Suzuki Jimny, esta sería la versión del futuro

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Suzuki lleva años siendo una referencia entre los auténticos amantes del todoterreno compacto. Y el nombre Jimny sigue despertando mucha pasión. Especialmente en Europa. Su fórmula combina tamaño contenido, gran capacidad fuera del asfalto y un enfoque sencillo. Ahora, nuevas propuestas y recreaciones imaginan un futuro mucho más tecnológico para este icono japonés.

El éxito del último Suzuki Jimny dejó claro que existe una enorme demanda de vehículos 4x4 pequeños y asequibles. El problema llegó con las normativas de emisiones europeas. La marca tuvo incluso que retirar temporalmente el modelo como turismo. Aun así, sigue siendo uno de los todoterrenos más deseados por quienes buscan un coche práctico para aventura, montaña o escapadas.

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Así sería el Suzuki Jimny del futuro

Precisamente por eso han llamado tanto la atención las recreaciones digitales firmadas por el diseñador Christopher Giroux. Su propuesta reinventa completamente el concepto del Jimny. Mantiene el espíritu aventurero clásico. Pero añade una estética futurista y soluciones mucho más avanzadas. La idea gira alrededor de un posible Jimny eléctrico, pensado especialmente para mercados como Europa.

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El diseño cambia radicalmente respecto al modelo tradicional. Desaparece parte de la clásica silueta cuadrada. Y aparece una carrocería más musculosa y moderna. El frontal apuesta por faros LED minimalistas y una parrilla cerrada. También destacan los enormes neumáticos off-road, las molduras marcadas y diferentes detalles luminosos en azul que refuerzan su carácter electrificado y tecnológico.

Uno de los aspectos más curiosos es su enfoque modular. El vehículo podría transformarse según las necesidades del usuario. Desde una especie de pick-up compacto hasta una variante semi-descapotable. Incluso se plantea una configuración camper con tienda integrada. Una idea muy pensada para quienes utilizan el Jimny como coche de ocio, viajes o actividades al aire libre.

Por el momento solo es un concept, pero nunca hay que descartar nada

A nivel técnico todavía no existen cifras oficiales. Pero la propuesta imagina un sistema de tracción total y una mecánica electrificada. Aunque muchos consideran que una solución híbrida tendría más sentido que un eléctrico puro. Especialmente para mantener la ligereza y simplicidad que siempre han definido al modelo. Además, el mercado europeo sigue apostando fuerte por tecnologías híbridas con etiqueta ECO.

Lo que nadie discute es el enorme atractivo del concepto. Este nuevo enfoque demuestra que Suzuki puede modernizar uno de sus modelos más míticos sin perder identidad. Conserva el espíritu aventurero clásico, pero lo mezcla con diseño futurista, tecnología y soluciones mucho más versátiles. Y viendo el éxito que sigue teniendo el Jimny, no sería extraño que la marca terminara apostando por algo parecido en los próximos años.