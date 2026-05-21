Renault sorprende con uno de los SUV más atractivos del catálogo: un coupé que parece sacado del futuro

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 02:21h.

Aspecto deportivo, espacio para toda la familia y dos versiones mecánicas híbridas muy eficientes

Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

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El Renault Rafale se ha convertido en uno de los modelos más llamativos de la marca francesa. Su diseño mezcla líneas muy deportivas con una imagen moderna y elegante. Tiene presencia de gran SUV, pero también un aire de coupé futurista que no pasa desapercibido. Y eso le está permitiendo destacar frente a rivales como el KGM Actyon híbrido o el Omoda 9.

Mide 4,71 metros de largo y ofrece una batalla de 2,738 metros, lo que se traduce en mucho espacio interior. Además, presume de un maletero de hasta 1.600 litros con los asientos abatidos. El habitáculo también transmite sensación de coche premium. Hay buenos materiales, mucha tecnología y un ambiente enfocado al confort y al dinamismo.

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El Renault Rafale, disponible en dos versiones mecánicas muy eficientes

La gama arranca con una versión HEV híbrida autorrecargable. Combina un motor gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos. En conjunto desarrolla 199 CV. Además, anuncia un consumo muy ajustado de 4,7 litros cada 100 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 180 km/h. Esta variante está disponible desde 42.878 euros al contado o 39.380 euros financiados.

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Por encima aparece la versión PHEV híbrida enchufable. Aquí el salto es importante. Entrega 300 CV, añade tracción total y consigue hasta 106 kilómetros de autonomía eléctrica. También mejora las prestaciones. Completa el 0 a 100 km/h en solo 6,4 segundos. Esta versión arranca en 49.183 euros al contado o 44.663 euros financiados, posicionándose como la alternativa más potente y tecnológica de la gama.

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Equipamiento de carácter premium

El equipamiento no se queda corto. Incluso desde versiones muy completas incluye elementos como el sistema OpenR Link de 12 pulgadas con servicios Google integrados, cuadro digital, cargador inalámbrico y audio Arkamys. Tampoco faltan el control de crucero adaptativo, la cámara trasera digital o el detector de ángulo muerto.

En seguridad y confort llega muy bien preparado. Dispone de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril, sensores delanteros y traseros, sistema 4Control Advanced y climatizador automático bizona. Además, los acabados esprit Alpine aportan una imagen todavía más deportiva gracias a las llantas bitono de 20 pulgadas, la iluminación ambiental y la tapicería de Alcántara reciclado.