Nissan reinventa uno de sus coches más recordados con un SUV electrificado cargado de tecnología

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 13:08h.

Un clásico de la marca japonesa convertido en un coche del futuro

Nissan tiene el que, para muchos, es el mejor híbrido en confort y tecnología

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El nuevo Nissan Micra supuso un cambio radical respecto a generaciones anteriores. El urbano japonés abandonó definitivamente los motores tradicionales para apostar por una fórmula completamente electrificada. Y lo hizo manteniendo un tamaño compacto, pero con mucha más tecnología y una imagen mucho más moderna.

A nivel visual, el coche cambia por completo. Tiene un diseño más musculoso y futurista. Las líneas son suaves, pero marcadas. Además, el frontal apuesta por una firma luminosa LED muy llamativa y una estética inspirada en los nuevos eléctricos europeos. Un enfoque mucho más sofisticado que en los antiguos Micra.

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Nissan convierte el Micra en un coche del futuro

El modelo mide 3,9 metros de largo y presume de unas proporciones muy urbanas. También ofrece un interior mejor aprovechado gracias a una batalla de 2,5 metros. El maletero alcanza los 326 litros, ampliables hasta 1.106 litros si se abaten los asientos posteriores. Todo ello pensado para un uso diario cómodo y práctico. Y compite con modelos como el Renault 5 E-Tech, el Peugeot e-208 o el Opel Corsa-e.

El precio arranca en 26.050 euros al contado o 25.050 euros financiados. Cifras que no incluyen las ayudas del Plan AUTO+. Y se elevan hasta 28.150 euros al contado o 27.1509 euros financiados en la versión superior.

Dos versiones mecánicas a elegir

La gama cuenta con dos versiones mecánicas. La primera desarrolla 122 CV y 225 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 40 kWh y consigue hasta 310 kilómetros de autonomía. Además, gracias al cargador rápido de 80 kW, puede recargar del 15 al 80 % en apenas 30 minutos.

Por encima aparece una variante de 150 CV y 245 Nm con hasta 408 kilómetros de autonomía. También destaca por incorporar bomba de calor para mejorar la eficiencia energética y tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos externos utilizando la batería del coche. Un detalle muy práctico para viajes, ocio o escapadas.

El equipamiento también resulta muy completo desde el inicio. Incluye faros Full LED automáticos, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, control de crucero adaptativo, climatizador y llantas de 18 pulgadas.