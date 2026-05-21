Jeep reinventa uno de sus coches más reconocibles con un eléctrico urbano cargado de personalidad

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 22:49h.

El SUV urbano para quienes mantienen espíritu aventurero

El Jeep Compass dice adiós con una oferta imbatible

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Con el lanzamiento del nuevo Jeep Avenger, Jeep dio un paso muy importante dentro de su historia reciente. La marca americana reinventó uno de sus SUV más reconocibles al apostar por una versión completamente eléctrica. Y el resultado ha llamado muchísimo la atención desde el primer momento.

Porque el Avenger mantiene el ADN Jeep. Sigue transmitiendo una imagen robusta y aventurera. Pero ahora lo hace con un enfoque mucho más urbano, tecnológico y eficiente. Su diseño mezcla detalles clásicos de la marca con líneas modernas y musculosas. Especialmente en el frontal, donde destacan los faros Full LED y la característica parrilla de siete ranuras.

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El Jeep Avenger también está disponible en versión eléctrica

El modelo mide 4,08 metros de largo y apuesta por unas proporciones muy compactas. Ideal para moverse por ciudad. Aun así, el habitáculo sorprende por amplitud y sensación de confort. También el maletero, con 355 litros de capacidad mínima y hasta 1.275 litros si se abaten los asientos posteriores. Un detalle importante para un SUV pensado tanto para el día a día como para escapadas.

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La gama eléctrica cuenta con una única mecánica de 156 CV y 260 Nm de par máximo. Gracias a ella acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h. Además, homologa una autonomía de hasta 400 kilómetros WLTP, suficiente para un uso cotidiano sin demasiadas preocupaciones.

Espíritu aventurero y equipamiento de carácter premium

Aunque sea eléctrico, el coche mantiene cierto espíritu aventurero típico de Jeep. Incorpora el sistema Selec-Terrain, pensado para adaptar la conducción a distintas superficies, y también control de descenso de pendientes. No pretende competir con los grandes todoterrenos de la marca, pero sí ofrecer un comportamiento diferente al de muchos SUV urbanos eléctricos.

El Avenger eléctrico arranca desde unos 38.000 euros antes de ayudas públicas. Sus rivales son modelos como el Fiat 600e, el Opel Mokka-e o el Citroën ë-C3. Pero pocos consiguen combinar diseño, personalidad y herencia aventurera como este pequeño SUV eléctrico firmado por Jeep.

El acabado de acceso se denomina Longitude y llega muy completo desde el inicio. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, climatizador automático, arranque sin llave, control de crucero y frenada autónoma de emergencia. También suma retrovisores calefactados y ajustables eléctricamente.