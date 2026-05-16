El nuevo Fiat recupera el encanto italiano con un diseño que está llamando la atención en toda Europa

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 16:38h.

Estilo retro, menos de 5 litros cada 100 km, etiqueta ECO de la DGT y en oferta

Fiat se carga el Panda, adiós

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El nuevo Fiat 600 representa perfectamente la nueva filosofía de Fiat. La marca italiana ha recuperado ese toque desenfadado y emocional que hizo famosos a muchos de sus modelos históricos. Y lo ha hecho con un SUV urbano que mezcla formas redondeadas, detalles retro y una imagen mucho más cuidada de lo habitual en su segmento.

Su diseño no pasa desapercibido. Tiene una presencia simpática, moderna e italiana. Además, sus dimensiones lo convierten en un coche muy equilibrado para ciudad y carretera. Mide 4,17 metros de largo, cuenta con una batalla de 2,56 metros y ofrece un maletero de 360 litros, ampliable hasta 1.231 litros. Todo ello sin perder una carrocería compacta y fácil de manejar. Y compite directamente con modelos como el Renault Captur, el Opel Mokka o el Citroën C3 Aircross.

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El Fiat 600 está de oferta

Fiat anuncia este SUV desde 21.855 euros al contado o 18.148 euros financiados. La oferta incluye cuotas de 199 euros al mes, una entrada de 3.089 euros y una cuota final de algo más de 18.148 euros. Un posicionamiento muy competitivo dentro de su categoría.

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La mecánica también encaja muy bien con ese planteamiento urbano. Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros, asociado a tecnología MHEV. Desarrolla 110 CV y 205 Nm de par máximo. Además, se combina con cambio automático de 6 relaciones y tracción delantera. Gracias a ello consigue consumos muy contenidos, con una media de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros. Además, incluye la etiqueta ECO de la DGT.

El Fiat 600 más barato no decepciona

En prestaciones tampoco decepciona. El Fiat 600 acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, algo muy importante actualmente para circular y aparcar en muchas ciudades europeas. Un coche pensado para el uso diario, pero también cómodo para viajes largos.

El equipamiento de serie también resulta bastante completo. Incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, control de crucero y frenado de emergencia. También suma volante en semipiel, luces LED y conectividad Uconnect.