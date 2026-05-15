Subaru cambia por completo su imagen con un SUV eléctrico mucho más tecnológico y llamativo

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 13:48h.

La marca japonesa propone una oferta que reduce su precio casi a la mitad

Subaru despide el icono de los años 90

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El nuevo Subaru Solterra representa un cambio importante para Subaru. La marca japonesa siempre ha estado ligada a los motores bóxer, la tracción total y los modelos aventureros. Pero ahora entra de lleno en el mundo eléctrico con un SUV moderno, tecnológico y mucho más competitivo de lo que muchos imaginaban. Además, su fuerte descuento lo convierte en uno de los eléctricos más interesantes del momento.

Estamos ante un SUV de tamaño medio. Mide 4,69 metros de largo, 1,86 metros de ancho y tiene una enorme batalla de 2,85 metros. Eso se traduce en un interior muy amplio y confortable. También ofrece un maletero de 452 litros, suficiente para viajar en familia. Por tamaño y planteamiento compite directamente con modelos como el Toyota bZ4X, el Škoda Enyaq o el Cupra Tavascan.

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Un tapado entre los SUV eléctricos a tener muy en cuenta

El acabado de acceso Active ya viene especialmente equipado. Incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, navegador, Apple CarPlay y Android Auto, monitor de visión panorámica y retrovisor interior digital. También suma portón eléctrico, llantas de 18 pulgadas, climatizador bizona y asientos calefactados delanteros y traseros.

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En seguridad tampoco se queda corto. Incorpora detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado frontal, asistente de cambio de carril, control postcolisión y monitorización del conductor. Todo ello refuerza la sensación de estar ante un SUV muy completo.

Y atención, porque actualmente lo encuentras en oferta en su versión de acceso. Sobre catálogo supera los 60.000 euros, concretamente 60.266 euros. Sin embargo, actualmente Subaru lo anuncia desde 33.750 euros incluyendo ayudas del Plan AUTO+ y promociones de la marca. Y atención a lo que te llevas a cambio.

Así es el Subaru Solterra más económico

El Solterra utiliza un sistema eléctrico de 218 CV y 337 Nm de par máximo. Además, mantiene la clásica tracción total de Subaru, algo poco habitual en este rango de precios. Gracias a ello consigue un comportamiento muy sólido sobre asfalto y también fuera de él. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanza 160 km/h.

La batería tiene una capacidad de 71 kWh. Con ella puede homologar hasta 465 kilómetros de autonomía. Una cifra muy competitiva para viajar con tranquilidad. Además, dispone de modos de conducción ECO, NORMAL y POWER, junto al conocido sistema X-MODE de Subaru y el sistema Grip Control, pensado para superficies complicadas o deslizantes.