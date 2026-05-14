Kia enamora con un eléctrico de diseño futurista que coloca la marca en lo más alto

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 07:33h.

384 CV de potencia y casi 500 km de autonomía eléctrica con una sola carga

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Durante años, Kia ha sido reconocida por su relación calidad-precio y por ofrecer coches prácticos. Pero eso está cambiando. Y uno de los responsables es el nuevo Kia EV9, un SUV eléctrico que supone un enorme salto en diseño, calidad y tecnología. Con este modelo, Kia lanza un desafío directo a fabricantes premium como Mercedes-Benz o Volvo Cars.

El EV9 no busca competir solo por precio. También lo hace por presencia, confort y nivel tecnológico. Y ahí sorprende mucho más de lo esperado. Su imagen parece sacada de un prototipo futurista. Tiene líneas rectas, musculosas y muy modernas.

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El EV9 es el modelo más lujoso de Kia

Sus dimensiones impresionan. Mide 5,01 metros de largo, 1,98 metros de ancho y presume de una enorme batalla de 3,10 metros. Unas cifras propias de SUV de lujo mucho más caros. Mientras que en el interior sigue la misma filosofía. Puede configurarse con siete plazas en formato 2+3+2 o con seis plazas y asientos individuales en la segunda fila. El espacio es enorme. Muy cómodo para viajar. También destaca el maletero, con hasta 2.393 litros de capacidad máxima.

A nivel mecánico apuesta por una configuración potente y sofisticada. Utiliza dos motores eléctricos, uno en cada eje, para desarrollar 384 CV y 600 Nm de par máximo. Además, cuenta con tracción total y acelera de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos. La velocidad máxima alcanza los 200 km/h.

Un SUV fabricado para los más exigentes

La batería de 105 kWh permite homologar hasta 497 kilómetros de autonomía. Además, admite cargas ultrarrápidas de hasta 240 kW. Gracias a ello, puede recuperar energía suficiente para recorrer 219 kilómetros en apenas 15 minutos. Una cifra propia de los eléctricos más avanzados del mercado.

El equipamiento también juega en territorio premium. El acabado GT Line incluye llantas de 21 pulgadas, techo solar eléctrico, asientos relax y un espectacular sistema multimedia con tres pantallas. También suma climatizador trizona, cámara 360º, faros LED adaptativos y reconocimiento por huella dactilar. Todo ello desde 60.920 euros para la versión de siete plazas y 62.020 euros para la configuración de seis plazas.