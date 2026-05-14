Honda rebaja el precio de su scooter más deseada

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 21:18h.

Era una de las más vendidas y ahora pueda acabar de romper todos los récords

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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En Honda siempre piensan en la felicidad de sus clientes más fieles, y así lo han vuelto a demostrar por enésima vez, rebajando el precio de su scooter más deseada. Por si no fuera lo suficientemente atractiva previamente, ahora es todavía más interesante, gracias a un importante descuento, que provoca que puedas conseguirla desembolsando una cantidad irrisoria. Esto hace que la PCX, que ya era una de las más vendidas, ahora pueda acabar de romper todos los récords.

Es una de las grandes referentes dentro del sector de las scooters, gracias a una receta sencilla, pero que está demostrado que es efectiva al 100%. Es fácil de conducir, muy económica y muy solicitada gracias a su estética y a su fiabilidad. Puedes tener claro que es una inversión segura, y gracias a su depósito de combustible superior a los ocho litros de capacidad, está garantizado que tiene una autonomía increíble, así que tendrás que respostar muy de vez en cuando.

Si pasamos a analizar el motor, nos encontramos con un mono cilíndrico de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido, que está diseñado para reunir eficiencia y fiabilidad, con un consumo de apenas 2,1 litros por cada 100 kilómetros. Es de cuatro tiempos y de cuatro válvulas, con una potencia de 12,5 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 11,7 Nm a 6.500 rpm, nada mal para ser una scooter. La velocidad máxima que alcanza es de 98 kilómetros por hora, y lo mejor de todo es que tiene un precio anecdótico.

La Honda PCX puede ser tuya por 3.199 euros

Y es que, además de todo lo que ya hemos mencionado con anterioridad, esta Honda PCX puede ser tuya si inviertes apenas un total de 3.199 euros, gracias a la promoción activa que hay, que ha rebajado su precio en 300 euros.