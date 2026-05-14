La BMW eléctrica que está dando mucho que hablar por su diseño futurista y enfoque urbano

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 01:37h.

Es de las mejores compras que se pueden hacer si tienes el carné A2

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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Si quieres conseguir una moto eléctrica, cómoda y barata, que te permita desplazarte libremente por la ciudad en tu día a día con comodidad, y sin gastar dinero, en BMW tienen una opción que consideramos que encaja a la perfección en esta descripción. Se trata de una moto con un diseño futurista y un enfoque urbano, que gusta a todos por igual, y que consideramos que es de las mejores compras que se pueden hacer si tienes el carné A2.

Porque te quedarás sin palabras en cuanto veas la CE 04, una moto que parece sacada del próximo siglo. Es la joya de la corona en el apartado de motos eléctricas, con unos nuevos acabados gráficos para darle un toque actual, y que ha tenido una serie de mejoras en este 2026. Por ejemplo, una nueva estética, un sistema de navegación integrado o una nueva pantalla TFT de 10,5”, realmente grande, que la hace ser todavía más completa.

Es un scooter eléctrico pensado para los usuarios con carné A2, que prioriza la comodidad y la seguridad por delante de cualquier cosa, como es lógico. La potencia máxima que entrega es de 42 CV a 4.900 revoluciones por minuto, con un par máximo de 62 NM. Así que salta a la vista que no es una moto especialmente rápida, mientras que la autonomía ronda los 130 kilómetros. En otras palabras, es una moto para trayectos cortos por la ciudad, aunque disponga de tres modos de conducción.

La BMW CE 04 cuesta 12.260 euros

Si te decides por la adquisición de esta BMW CE 04, lo que tendrás que hacer es invertir un total de 12.260 euros, lo que creemos que es un precio que está realmente justificado en todos los sentidos de la palabra.