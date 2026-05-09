Coches y Motos 09 MAY 2026 - 22:12h.

Este SUV, fruto del acuerdo de Mitsubishi con Renault, es una opción muy válida

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Mitsubishi ASX se ha consolidado como uno de los modelos más relevantes de la marca japonesa en Europa. La renovación del SUV compacto ha permitido al fabricante reforzar su presencia en un segmento donde el equilibrio entre precio, eficiencia y equipamiento resulta determinante. Con una propuesta racional y bien ajustada, el ASX consigue posicionarse frente a modelos de mayor coste gracias a una combinación muy competitiva entre practicidad y tecnología.

La evolución del modelo responde también a un cambio claro en las prioridades del mercado. Los SUV compactos continúan dominando las ventas, pero los compradores valoran cada vez más aspectos como el consumo, el espacio interior y la relación entre precio y dotación de serie. Mitsubishi ha sabido interpretar esta tendencia apostando por una gama sencilla, eficiente y con variantes adaptadas a diferentes necesidades.

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El precio de acceso parte de 22.490 euros con promociones aplicadas, una cifra especialmente ajustada para un SUV de este tamaño y planteamiento. Esto permite al ASX competir de forma directa frente a modelos generalistas muy consolidados e incluso acercarse a vehículos de categorías superiores desde una perspectiva claramente racional.

Un SUV compacto pensado para el uso diario

El Mitsubishi ASX mide 4,23 metros de longitud y se sitúa en una de las categorías más demandadas del mercado europeo. Sus dimensiones le permiten ofrecer un buen equilibrio entre maniobrabilidad urbana y capacidad interior, dos factores especialmente importantes para quienes utilizan el vehículo tanto en ciudad como en desplazamientos largos.

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La gama mecánica incluye versiones gasolina, híbridas ligeras y motorizaciones híbridas convencionales. La opción de acceso emplea un motor 1.0 turbo de 91 CV con cambio manual, mientras que las versiones superiores incorporan soluciones electrificadas que mejoran la eficiencia y reducen el consumo de combustible.

No es ningún secreto que la etiqueta ECO se ha convertido en uno de los principales argumentos comerciales dentro del mercado actual. Por ese motivo, las variantes híbridas del ASX adquieren un papel protagonista dentro de la oferta, especialmente en entornos urbanos y grandes ciudades donde las restricciones medioambientales tienen cada vez mayor peso.

El interior apuesta por una disposición sencilla y funcional. Mitsubishi mantiene un planteamiento práctico, con controles intuitivos y una configuración claramente orientada al uso diario. El sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, la instrumentación digital y la conectividad forman parte de un equipamiento que responde a las exigencias actuales sin caer en soluciones excesivamente complejas.

Equipamiento competitivo y enfoque racional

Uno de los puntos más destacados del Mitsubishi ASX es su equilibrio general. Incluso las versiones más asequibles incorporan elementos habituales en modelos de precio superior, como climatizador automático, asistentes de conducción, sensores de aparcamiento y sistemas avanzados de seguridad activa.

La imagen exterior también juega un papel importante en el atractivo del modelo. El frontal de líneas marcadas, la firma luminosa LED y la carrocería de aspecto robusto permiten al ASX mantener una presencia moderna dentro del segmento SUV compacto. Mitsubishi ha optado por un diseño sobrio pero actual, evitando recursos excesivamente llamativos.

En marcha, el modelo prioriza el confort y la facilidad de conducción. La suspensión presenta un ajuste equilibrado y el aislamiento resulta correcto para un uso cotidiano. Aunque no busca un enfoque deportivo, el ASX ofrece estabilidad y una respuesta suficiente para viajes largos y desplazamientos urbanos frecuentes.

Cabe destacar que el SUV japonés consigue mantener una filosofía muy racional en un mercado donde muchos modelos han incrementado considerablemente sus precios. Mitsubishi apuesta por una fórmula basada en la practicidad, el espacio y la eficiencia, evitando complicaciones innecesarias y centrando el producto en las necesidades reales de utilización.

Con esta estrategia, el Mitsubishi ASX se posiciona como uno de los SUV compactos más competitivos de su categoría. Su combinación de precio ajustado, tecnología suficiente, opciones electrificadas y buena habitabilidad le permite competir frente a modelos notablemente más caros manteniendo un enfoque claramente equilibrado.