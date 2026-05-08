Kia sorprende con el Sportage más elegante y más eficiente que alternativas más caras

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 10:09h.

Estas son, para muchos, las mejores versiones del Kia Sportage

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

Compartir







El Kia Sportage sigue siendo el gran pilar de la marca. Un SUV que lidera ventas en España y en muchos mercados. Y que, en su quinta generación, ha dado un salto claro en diseño, tecnología y eficiencia.

Desde el primer vistazo, destaca por su imagen. Más moderna. Más estilizada. Con un frontal muy llamativo. Y una firma lumínica muy reconocible. Un diseño que, para muchos, supera al de rivales como el Nissan Qashqai o el Renault Austral.

PUEDE INTERESARTE Seat destroza el precio del Ibiza

Le sobran argumentos para ser el Kia más vendido

En marcha, el Sportage destaca por su equilibrio. Es cómodo, estable y fácil de conducir. No busca ser el más deportivo. Pero sí uno de los más agradables en el día a día. Un coche pensado para todo tipo de uso.

PUEDE INTERESARTE El SUV número uno de Dacia está de estreno

Sus medidas lo colocan en el centro del segmento. Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,68 metros, ofrece mucho espacio interior. El maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, es uno de sus grandes argumentos.

Los Kia Sportage HEV y PHEV, los mejores de la gama

Las versiones más eficientes e interesantes son las híbridas, tanto la autorrecargable como la enchufable. La primera combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con uno eléctrico. La potencia total es de 239 CV y 280 Nm. Con cambio automático y tracción delantera. Y sus prestaciones son muy buenas. Hace el 0 a 100 en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. Además, su consumo medio es de solo 5,5 l/100 km. Una cifra muy competitiva. Incluso frente a opciones más caras como el Mazda CX-5. Y en cuanto al precio, arranca en 40.148 euros sobre catálogo, aunque en la web se anuncia desde 29.780 euros.

En lo más alto se sitúa el híbrido enchufable de 245 CV, con tracción total. Y declara más de 60 km de autonomía eléctrica. Y con un precio desde 44.230 euros. Una opción muy completa.

El equipamiento en acabado Concept es muy completo. Incluye pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador, Apple CarPlay y Android Auto, sensores de aparcamiento y asistentes de seguridad. Todo de serie.