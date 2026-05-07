Sorpresa con el tercer eléctrico más vendido después del Telsa Model Y y Model 3

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 21:26h.

Los chinos demuestran que, en esto de la electrificación, ellos son los expertos

Tesla hace más atractivo al Model Y

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El mercado del coche eléctrico sigue creciendo con fuerza. Y los datos del primer trimestre de 2026 lo dejan claro. Hay dos líderes indiscutibles. Pero también una gran sorpresa. Porque el tercer puesto no es para un modelo europeo ni americano. Es para un chino, confirmando que el gigante asiático lleva años de ventaja en esto de la electrificación, pudiendo ofrecer modelos de mucha calidad a precios ante los que las marcas europeas no tienen nada que hacer, lo que les ha permitido pasar de ser un mercado residual a ser el máximo dominador mundial.

Los datos muestran una tendencia muy clara. Tesla sigue liderando. Pero las marcas chinas están creciendo a gran velocidad. Y ya ocupan gran parte del top 10 con cifras muy sólidas. Entremos en detalles.

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En lo más alto está el Tesla Model Y, con 242.420 unidades vendidas. Muy por delante del resto. En segunda posición aparece el Tesla Model 3, con 99.524 unidades. Dos modelos que siguen dominando el mercado global.

Pero el gran titular está en el tercer puesto. Ahí se cuela el Geely Geome Xingyuan, con 93.728 unidades. Muy cerca del Model 3. Y muy por encima de otros modelos más conocidos en Europa. Una auténtica sorpresa que confirma que el mercado global está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban.

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Los chinos dominan el mercado de coches eléctricos

Por detrás aparece el BYD Song / Seal U, con 84.787 unidades (6.573 BEV y 78.214 PHEV). También destaca el BYD Seagull, con 72.932 unidades, consolidándose como uno de los eléctricos urbanos más vendidos.

La lista sigue con modelos como el Xiaomi YU7, que alcanza 71.653 unidades, o el BYD Yuan Up / Atto 2, con 58.635 unidades. Muy cerca aparecen propuestas como Li i6 (57.088) y el BYD Dolphin (49.756).

En posiciones intermedias también destacan modelos como el NIO ES8 / EL8 (45.236) o el AITO M7 (44.930, con mayoría PHEV). Mientras, otros como el Fang Cheng Bao Tai 7 (43.011) o el BYD Atto 3 (41.981) siguen sumando volumen.

Más abajo aparecen modelos conocidos en Europa. Como el Toyota bZ4X, con 39.168 unidades, o el MG 4, con 38.611 unidades. También destacan el BMW iX1 / X1 PHEV (30.293) y el BYD Qin Plus (30.286).