El Peugeot de 2024 es el SUV más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 02:07h.

El 3008 presume de diseño y funcionalidad

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 de nueva generación, presentado en 2024, ha logrado consolidarse en 2026 como uno de los modelos más representativos del actual lenguaje de diseño de la firma francesa. Su propuesta estética supuso un punto de ruptura respecto a su predecesor, apostando por una reinterpretación del concepto SUV que prioriza la forma sin descuidar la funcionalidad.

Desde su lanzamiento, el modelo ha destacado por una silueta que se aleja de los patrones tradicionales. La caída progresiva del techo, combinada con una cintura elevada y superficies limpias, configura una imagen más cercana a la de un fastback. Este planteamiento ha permitido al 3008 diferenciarse claramente en un segmento dominado por líneas conservadoras.

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Llama especialmente la atención el tratamiento del frontal, donde la parrilla se integra con la iluminación en un conjunto cohesionado y tecnológico. Los grupos ópticos afilados y la firma lumínica vertical aportan personalidad, mientras que la zaga mantiene una coherencia visual basada en trazos horizontales y una iluminación bien definida. El resultado es un conjunto equilibrado que mantiene su vigencia dos años después de su debut.

Un interior que combina diseño y digitalización

El habitáculo del Peugeot 3008 fue uno de los elementos clave en su evolución. El denominado Panoramic i-Cockpit introdujo una nueva forma de entender la interacción entre conductor y vehículo, gracias a una pantalla curva de gran formato que agrupa la instrumentación y el sistema multimedia en una única superficie.

Este enfoque no solo aporta modernidad, sino que también mejora la percepción de calidad. Los materiales utilizados, junto con un diseño envolvente del salpicadero, generan una sensación más cercana a segmentos superiores. La iluminación ambiental y los detalles decorativos refuerzan una atmósfera cuidada y coherente con su planteamiento exterior.

En este sentido, la ergonomía también ha evolucionado. Aunque mantiene el característico volante compacto de la marca, la disposición de los controles resulta más intuitiva y accesible. La interfaz digital permite una mayor personalización, adaptándose a diferentes preferencias de uso sin complicar la experiencia.

A nivel práctico, el modelo conserva un equilibrio notable. A pesar de la línea de techo descendente, la habitabilidad se mantiene dentro de parámetros competitivos, especialmente en las plazas delanteras. El maletero, por su parte, ofrece una capacidad suficiente para un uso cotidiano, manteniendo la versatilidad que se espera en este tipo de vehículos.

Electrificación y continuidad en el mercado

El Peugeot 3008 de 2024 se desarrolló sobre una plataforma pensada desde el inicio para la electrificación, un aspecto que en 2026 refuerza su vigencia dentro del mercado. La disponibilidad de versiones híbridas y eléctricas permite al modelo adaptarse a las nuevas exigencias sin perder coherencia en su gama.

Lo destacable en este caso es que esta base técnica no solo mejora la eficiencia, sino también el comportamiento dinámico. La distribución de pesos y el centro de gravedad más bajo favorecen la estabilidad y el confort de marcha, aspectos clave en su posicionamiento.

Las variantes eléctricas han ganado protagonismo con el paso del tiempo, ofreciendo autonomías competitivas y un rendimiento equilibrado. Este enfoque encaja con la evolución del mercado, donde la electrificación se ha convertido en un elemento central.

El Peugeot 3008 ha demostrado que una apuesta sólida en diseño y tecnología puede mantenerse vigente más allá del momento de su lanzamiento. En 2026, continúa siendo uno de los SUV más atractivos dentro de la marca, gracias a una combinación coherente de estilo, innovación y adaptación a las nuevas tendencias del sector.