Bonita, muy buena y accesible: la alternativa a la Yamaha Ténéré para todos los bolsillos

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 06:40h.

Mucha gente se atreve a definirla como una verdadera SUV de dos ruedas

Yamaha tiene la moto perfecta para los desplazamientos por ciudad

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Si estás buscando una moto buena, bonita y barata, y no quieres centrarte únicamente en la Yamaha Ténéré, que sepas que hay otros modelos igual de interesantes, que tampoco tienen nada que envidiarle. Por ejemplo, este es el caso de la Honda NX 500, a la que mucha gente se atreve a definir como una verdadera SUV de dos ruedas, gracias a que es absolutamente increíble en todos los terrenos, y ofrece un nivel de prestaciones y de equipamiento brutal.

Es una moto de calidad, con sello premium, y que lo mejor de todo es que está a la venta por una cifra más que razonable, que todo el mundo se puede permitir pagar. Es una moto diseñada para todo uso, principalmente, para el asfalto, aunque tampoco funciona mal en rutas off-road. Y en este 2026, se le ha rebajado el precio de venta, por lo que puede ser tuya por una cantidad más razonable, lo que nos acaba de convencer a todos para querer hacerla nuestra.

El motor que equipa esta moto es un bicilíndrico robusto y de consumos bastante razonables, pues ronda los 3,6 litros por cada 100 kilómetros. Es una moto pensada para los usuarios con carné A2, pues su potencia está al límite de lo permitido, de 47 CV, y lo más impresionante de todo es que la autonomía ronda los 500 kilómetros, que es una absoluta barbaridad. El par máximo es de 43 Nm a 8.600 rpm, y una de sus principales novedades es el sistema de automatización del embrague E-Clutch.

La Honda NX 500 ahora es más de 1000 euros más barata

Si antes ya era interesante adquirir esta Honda NX 500, ahora lo es todavía más, después del sensacional descuento de 1000 euros que le han aplicado. Esto ha provocado que su precio original baje desde los 7.425 euros hasta los 6.450 euros.