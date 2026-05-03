Más atractivo que el Mercedes-Benz GLA y, para la mayoría, más dinámico: el SUV que convence por conducción

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 04:29h.

Por su precio mínimo tienes dos versiones mecánicas a elegir

Audi tiene un problema muy importante

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El Audi sigue renovando su gama con propuestas cada vez más completas, y este modelo demuestra que el segmento SUV premium compacto sigue siendo uno de los más competidos.

Hablamos del Audi Q3, que acaba de actualizarse. Un modelo que mantiene su posición como una de las opciones más equilibradas por diseño, calidad y comportamiento en carretera. Este modelo apuesta por una estética elegante pero deportiva, con líneas bien definidas, una parrilla imponente y una imagen muy cuidada que lo sitúa frente a rivales como el BMW X1 o el Mercedes GLA.

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Las dimensiones refuerzan su versatilidad, ya que este SUV mide 4.484 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.680 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 420 litros, ampliable hasta 1.525 litros.

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Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque el Q3 parte desde 46.620 euros, con opción de financiación desde 411 euros al mes, situándose como una alternativa dentro del segmento premium.

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En el apartado mecánico, por este precio puedes elegir entre dos versiones. La opción diésel 2.0 TDI de 150 CV ofrece 340 Nm, cambio manual de 6 relaciones, tracción delantera y unas prestaciones de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y 202 km/h de velocidad máxima. Por su parte, la versión gasolina 1.5 TFSI MHEV de 150 CV añade electrificación ligera, con 250 Nm, cambio automático, mejor respuesta, aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, 209 km/h y un consumo de 6,0 l/100 km.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, porque el Q3 incluye faros LED, climatizador de dos zonas, cuadro digital, sistema MMI plus, llantas de 17 pulgadas, asistentes como Audi pre sense, aviso de carril, conectividad Audi Connect, Bluetooth y radio digital.