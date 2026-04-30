El nuevo Toyota eléctrico es el SUV más atractivo de la marca para ciudad

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 18:18h.

El nuevo SUV eléctrico de Toyota está listo para aterrizar en Europa

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Toyota está acelerando su ofensiva en el mundo eléctrico, y este movimiento marca un punto de inflexión en su estrategia, con modelos más modernos, eficientes y pensados para el uso urbano. Tras el lanzamiento del Toyota bZ4X, el segundo gran modelo 100% eléctrico de la marca ya está al caer.

En este contexto, el Toyota Urban Cruiser se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes, y este SUV urbano nace con un enfoque claramente orientado al gran público.

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El próximo 100% eléctrico de Toyota está listo para llegar a Europa

Este modelo destaca desde el primer momento, porque el Urban Cruiser no es un coche adaptado, sino que se ha desarrollado sobre una plataforma BEV específica, lo que permite mejorar el espacio interior, la eficiencia y el comportamiento.

El diseño también supone un cambio importante, porque este SUV apuesta por una imagen más robusta, tecnológica y moderna, situándose por encima de modelos como el Toyota Yaris Cross en percepción y calidad.

Las dimensiones acompañan, ya que este modelo mide 4,28 metros de largo, con una batalla de 2,70 metros, lo que permite ofrecer un interior amplio, bien aprovechado y pensado para un uso familiar.

Llegará con tres versiones mecánicas

Este modelo se situará en torno a los 35.000 euros, posicionándose como una opción competitiva dentro del segmento eléctrico urbano.Y en el apartado mecánico, este modelo ofrecerá varias opciones: una batería de 49 kWh con 144 CV y hasta 344 km de autonomía, otra de 61 kWh con 174 CV y hasta 426 km WLTP, además de una versión con tracción total de 184 CV, lo que lo convierte en un SUV muy versátil.

El equipamiento y la tecnología son otros de sus puntos fuertes, porque el Urban Cruiser incluye doble pantalla digital, conectividad avanzada, bomba de calor, gestión térmica optimizada, carga rápida del 10 al 80% en 45 minutos y una garantía de batería de hasta 10 años o 1.000.000 km, lo que lo sitúa como uno de los SUV eléctricos más completos y atractivos de su categoría.