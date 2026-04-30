Más atractivo que el BMW iX1 y, para la mayoría, más dinámico: el SUV eléctrico que apunta alto en su segmento

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 13:17h.

Es el coche eléctrico más vendido de Mercedes en España

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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El BMW iX1 se ha convertido en uno de los referentes del segmento eléctrico premium, gracias a su imagen, su calidad de construcción y su posicionamiento dentro de la gama alemana, siendo una opción muy valorada por quienes buscan un SUV compacto de lujo.

Sin embargo, el Mercedes EQA ha sabido ganar terreno con una propuesta que, para muchos, resulta más atractiva en diseño, más equilibrada en su comportamiento y con un enfoque más orientado al confort y al uso diario.

Es el Mercedes eléctrico más vendido en España

De hecho, es el modelo eléctrico más vendido de Mercedes-Benz en España en 2026, con 648 unidades matriculadas, situándose entre los eléctricos más demandados del mercado y confirmando su gran aceptación.

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A nivel de dimensiones, ofrece un tamaño muy equilibrado, con 4.463 mm de largo, lo que le permite combinar una buena presencia en carretera con una gran facilidad de uso en entornos urbanos, manteniendo además un interior bien aprovechado.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque parte desde 56.450 euros, una cifra competitiva dentro del segmento premium si se tiene en cuenta todo lo que incluye en términos de tecnología y calidad.

Cuatro opciones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, la gama incluye tres opciones, con una versión de acceso de 190 CV y 385 Nm, batería de 71 kWh y hasta 558 km de autonomía, además de variantes de 228 CV y una versión superior de 292 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos, ofreciendo un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, con faros LED High Performance, sistema MBUX con navegación avanzada, climatización THERMOTRONIC, iluminación ambiental de 64 colores, asientos calefactados, portón eléctrico EASY-PACK, múltiples asistentes de conducción y un nivel tecnológico muy alto que lo sitúa como uno de los SUV eléctricos más completos, refinados y avanzados de su categoría.