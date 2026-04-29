Coches y Motos 29 ABR 2026 - 23:34h.

El SUV para quienes buscan el máximo confort y alta calidad sin pagar de más por la marca

El nuevo es Citroën es, para muchos, el más bonito de la marca

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El Citroën C5 Aircross se ha convertido en uno de los modelos más equilibrados de Citroën, y este SUV demuestra que el confort, el diseño y la tecnología pueden convivir en un mismo coche.

Este modelo destaca desde el primer momento, porque el C5 Aircross apuesta por una estética renovada, con líneas suaves, detalles modernos y una imagen muy elegante, algo que lo diferencia dentro de su segmento.

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Recientemente renovado para plantar cara incluso a los premium

Las dimensiones refuerzan esa sensación, ya que este SUV mide 4.500 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.730 mm, lo que permite ofrecer un interior muy amplio y un maletero de hasta 720 litros, uno de los más grandes.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo arranca desde 28.790 euros al contado o 26.790 euros financiados, posicionándose como una alternativa muy competitiva frente a rivales como el Renault Austral o el Kia Sportage.

Disponible en tres versiones mecánicas

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por un motor gasolina 1.2 turbo MHEV de 145 CV, con 230 Nm, cambio automático y etiqueta ECO, con un consumo de 5,4 l/100 km, mientras que la versión híbrida enchufable alcanza 225 CV, ofrece hasta 96 km eléctricos y parte desde 39.590 euros.

Completando la gama hay una versión eléctrica de 210 CV alimentado por una batería de 78 kWh que le otorga hasta 520 km de autonomía. Está disponible desde 36.490 euros.

La gama se estructura en cuatro acabados: You, Plus, Business y Max, donde cada nivel añade más dotación, siendo el primero el de acceso y el último el más completo .

Desde el acabado You, el modelo ya incluye de serie elementos como llantas de gran tamaño, faros LED, cuadro digital, pantalla táctil de gran formato, climatizador bizona, suspensión Citroën Advanced Comfort, asistentes de conducción y conectividad completa, mientras que los niveles superiores añaden más tecnología, mejores materiales, asistentes avanzados y detalles premium.